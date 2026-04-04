Las aficiones de Atlético de Madrid y Barcelona tuvieron un pequeño pique durante el ecuador de la primera parte en el Metropolitano en esta jornada 30 de la Liga. El Fondo Sur de la hinchada rojiblanca inundó la grada de banderas de España y entonó el «¡Que viva España!». Un cántico muy tradicional en nuestro país. Pero a los hinchas culés no les gustó nada y respondieron con gritos de «Visça Catalunya» primero y posteriormente cánticos de «independencia» mientras mostraban alguna estelada desde el sector visitante.

Fue uno de los piques entre aficiones de Atlético de Madrid y Barcelona en un choque muy caliente, tanto en la grada como en el césped. Hubo insultos de ambas aficiones hacia el rival y entre los jugadores se respiraba mucha tensión, con tangana incluida poco antes del descanso.

Es habitual que la afición del Atlético de Madrid inunde las gradas de su estadio de banderas de España, sobre todo en partidos contra el Barcelona. Lo hizo como ya es costumbre y la hinchada culé respondió con gritos de «independencia». Incluso se pudo observar alguna estelada en la zona visitante del Metropolitano. Cánticos separatistas que son habituales entre los radicales azulgranas en partidos en el Camp Nou o fuera de casa, como en este caso.