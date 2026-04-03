El Atlético, un juez de Liga con otras prioridades

Ningún aficionado que viera el verano pasado el calendario futbolístico para este mes de abril se hubiera imaginado el cambio de norma. Cuando leyeron sábado 4 de abril, partido entre Atlético y Barcelona en el Metropolitano correspondiente a la jornada 30 de Liga, la gran mayoría imaginó un escenario determinante para el desenlace del campeonato. El hincha del Atlético estaría ilusionado; el del Barcelona tenso, y el del Real Madrid expectante y viendo los toros desde la barrera a ver qué caía.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ahora el aficionado rojiblanco le sobra más que aporta la jornada liguera porque piensa en la Champions y Copa; el del Barcelona lo ve como un trámite inflamable porque en el Metropolitano nunca se sabe, y el del Real Madrid alberga menos expectativas. Los blancos esperan un favor del Atlético, no obstante, el club rojiblanco ya figura descartado de la pelea por el liderato y se fija en el doble enfrentamiento continental, también contra el Barcelona, y la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Esos son los puntos calientes de la temporada del Atlético. De ahí que la jornada liguera de este sábado carezca de mayor trascendencia, aunque el equipo de Arbeloa tendrá un ojo puesto en el Metropolitano por si las moscas. Quieren hacer juez del campeonato al Atlético. Algo que no molesta a Simeone, como él mismo manifestó en rueda de prensa. El Cholo hará rotaciones bidireccionales. Por un lado, por lo cargado que viene el calendario rojiblanco con partidos de mayor relevancia, y por otro, debido a las lesiones que azotan a su equipo.

Un Atlético de Copas

Después de varias de arena en forma de ausencias, las de Pubill, Mendoza, Cardoso y Barrios, al Atlético le toca una de cal. Una buena noticia de Viernes Santo. Jan Oblak se ejercitó como uno más en la última sesión previa al partido de Liga y completó el entrenamiento junto al resto de porteros rojiblancos: Musso, Esquivel y Rubio. Deja atrás Oblak unas molestias en el costado que le han privado de los tres últimos choques del Atlético ante Getafe, Tottenham y Real Madrid. Su hueco lo ocupó exitosamente Musso, aunque, si la situación evoluciona como hasta este viernes, Oblak recuperará la titularidad contra el Barcelona.

Mientras que Oblak es la cara del Atlético, la cruz tiene varias caras, hasta cuatro. A poco más de 24 horas de recibir al Barcelona, Simeone sigue sin contar con Pubill, Mendoza, Barrios y Cardoso. Los dos primeros son los que más opciones tienen de abandonar la enfermería cuanto antes, pero ni por esas llegarán al duelo de Liga y lo harían justos al de ida de Champions. Mientras que Barrios y Cardoso continúan sus procesos de recuperación.

El primero lo ultima después de recaer de su lesión ante el Tottenham, pero el segundo apenas lo comienza tras llegar lesionado de un amistoso contra Estados Unidos. El calendario y sus cosas, ya saben. El Atlético tampoco cuenta con Marcos Llorente para el enfrentamiento liguero, aunque, en este caso, por sanción. Estará listo para la eliminatoria continental. Simeone hará rotaciones. Obligadas y, de paso, porque su equipo tiene otras prioridades.