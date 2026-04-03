Simeone tira de fe: «¿Racismo en Cornellá? Se ha perdido el respeto, pero con Dios se puede recuperar»

El Viernes Santo se sintió en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Lo verbalizó Simeone, al argumentar la espiritualidad y fe como vía para recuperar el respeto en la sociedad. El Cholo explica los cánticos racistas durante el último partido de la selección española a través de la carencia de dichos principios. También es un momento de convicción para su equipo, que afronta este sábado el primer capítulo de la trilogía contra el Barcelona. Será en Liga y en el Metropolitano.

Simeone recupera para la causa a Oblak, que este viernes se ejercitó con el grupo tras superar las molestias que le tuvieron tres partidos ausente. «Todos evolucionan de la mejor manera. Oblak ya trabajó con el grupo y se siente mejor. Mendoza volverá con el grupo el lunes y Barrios viene mejorando. Pubill está trabajando en consecuencia para llegar lo mejor posible en función del tiempo que tiene por delante. No tengo dudas de que nos van a ayudar», dijo el Cholo.

Simeone, admirador del fútbol que practica el Barcelona, tiene claro como jugarán los azulgranas. «El fútbol pasa por los futbolistas, más allá del planteo de los entrenadores. El Barcelona juega de una manera determinada desde que llegó Flick. Lo están haciendo extraordinariamente bien con su defensa alta, que no cambiará porque es su estilo de juego. Nosotros jugamos con nuestras características de hace 14 años y lo hacemos de la mejor manera para poder seguir compitiendo», expresó.

Simeone empleó entonces la espiritualidad como vía a recuperar el respeto en la sociedad. «Los insultos racistas en Cornellá creo que es algo social y mundial, no de España ni de ningún lado. El respeto que se perdió desde hace años en nuestros padres, la policía, maestros… Hoy se perdió y no lo tenemos. Tenemos que trabajar con la conciencia y la visualización de que con fe y creyendo en Dios se puede mejorar», dijo Simeone.

«El mayor peligro del Barcelona son todos sus futbolistas porque son extraordinarios. Es muy difícil repetir cada partido cómo juegan. Asumen riesgos, pero nosotros llevaremos el partido donde creamos que podemos hacer daño. Nosotros tenemos la misma ilusión con la que venimos trabajando toda la temporada. Nos ilusionamos con llegar a este lugar. Si Dios quiere y nos ayuda, podemos competir hasta el final como lo venimos haciendo», finalizó Simeone.