El Atlético sonríe: Oblak se entrena como uno más antes de recibir al Barcelona en Liga

Después de varias de arena en forma de ausencias, las de Pubill, Mendoza, Cardoso y Barrios, al Atlético le toca una de cal. Una buena noticia de Viernes Santo. Jan Oblak se ejercitó como uno más en la última sesión previa al partido de Liga entre Atlético y Barcelona, el primer capítulo de la trilogía que viene con el doble enfrentamiento de Champions. El esloveno completó el entrenamiento junto al resto de porteros rojiblancos: Musso, Esquivel y Rubio.

Deja atrás Oblak unas molestias en el costado que le han privado de los tres últimos choques del Atlético ante Getafe, Tottenham y Real Madrid. Su hueco lo ocupó exitosamente Musso, aunque, si la situación evoluciona como hasta este viernes, Oblak recuperará la titularidad contra el Barcelona. Simeone contó con el resto de jugadores disponibles, incluido Sorloth, que sufrió una brecha con varios puntos de sutura en la cabeza en el último amistoso de Noruega contra Suiza.

Mientras que Oblak es la cara del Atlético, la cruz tiene varias caras, hasta cuatro. A poco más de 24 horas de recibir al Barcelona, Simeone sigue sin contar con Pubill, Mendoza, Barrios y Cardoso. Los dos primeros son los que más opciones tienen de abandonar la enfermería cuanto antes, pero ni por esas llegarán al duelo de Liga y lo harían justos al de ida de Champions.

Mientras que Barrios y Cardoso continúan sus procesos de recuperación. El primero lo ultima después de recaer de su lesión ante el Tottenham, pero el segundo apenas lo comienza tras llegar lesionado de un amistoso contra Estados Unidos. El calendario y sus cosas, ya saben. El Atlético tampoco cuenta con Marcos Llorente para el enfrentamiento liguero, aunque, en este caso, por sanción. Estará listo para la eliminatoria continental.

El propio Simeone confirmó el estado de los lesionados. «Todos evolucionan de la mejor manera. Oblak ya trabajó con el grupo y se siente mejor. Mendoza volverá con el grupo el lunes y Barrios viene mejorando. Pubill está trabajando en consecuencia para llegar lo mejor posible en función del tiempo que tiene por delante. No tengo dudas de que nos van a ayudar», dijo el Cholo.