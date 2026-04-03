Koundé y Balde se recuperan a tiempo y se apuntan al Metropolitano

El Barcelona se ha ejercitado en la mañana de este Viernes Santo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el partido de Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y lo ha hecho con Koundé y Balde ya recuperados de sus lesiones. Los dos laterales de Hansi Flick recibirán el alta médica y entrarán en la convocatoria para el partido de este sábado.

Jules Koundé y Alejandro Balde se han recuperado a tiempo para este primer Atlético de Madrid-Barcelona de los tres que vamos a vivir en estos primeros días del mes de abril. Los dos laterales azulgranas se han ejercitado junto a sus compañeros este viernes, recibirán el alta médica y Hansi Flick podrá contar con ambos para medirse a los de Simeone.

Balde y Koundé se lesionaron hace justo un mes, el pasado 3 de marzo, en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Un 3-0 que dejó al Barça sin final copera y sin sus dos laterales titulares. Los dos cayeron lesionados durante el partido y ambos han vuelto al mismo tiempo. Recuperados, su regreso al once titular será contra los colchoneros. En Liga o en Champions. También Eric García entrenó con normalidad en esta jornada de previa culé.

Raphinha lidera las bajas en el Barcelona

Por otro lado, Frenkie De Jong no llega a tiempo para este fin de semana y sigue siendo baja en el Barcelona, al igual que Christensen. La tercera baja de Hansi Flick es la de Raphinha, que cayó durante este parón de selecciones con Brasil. De hecho, el atacante brasileño sigue en su país y todavía no ha regresado a la Ciudad Condal.

Parece demasiado temprano, eso sí, para que Koundé y Balde puedan ser titulares este mismo fin de semana. Es Eric García el que apunta a ser lateral derecho de inicio en el Metropolitano y Cancelo lateral izquierdo. Cubarsí y Gerard Martín serán la pareja de centrales de Hansi Flick en este inicio de la trilogía del mes de abril contra el Atlético de Madrid.

Un entreno en el que estuvieron presentes Joan Laporta, presidente electo del Barcelona, y Rafa Yuste, actual presidente en funciones del club. Ambos directivos aprovecharon la mañana para dar ánimos a sus jugadores de cara a los tres importantes partidos que se vienen contra los colchoneros.