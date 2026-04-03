El Barcelona calienta la trilogía de partidos contra el Atlético de Madrid: «Una misión»

El Barcelona ya ha comenzado a calentar la trilogía de partidos que le espera contra el Atlético de Madrid en estas dos primeras semanas del mes de abril. El primero será este sábado en Liga y los otros dos en una eliminatoria de cuartos de final de Champions League que se presenta apasionante. Tres encuentros donde los de Hansi Flick desean cobrarse venganza y superar a los del Cholo Simeone después de una eliminatoria de Copa del Rey que dejó como vencedor a los rojiblancos.

«Tres partidos. Una misión», comentó el Barcelona en la mañana de este Viernes Santo a través de sus redes sociales. Un mensaje claro en la previa de este primer duelo que le espera frente al Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick lo tienen claro, quieren ganar los tres.

El primero se disputará este sábado en el Metropolitano con motivo de la jornada 30 de la Liga. Un Barcelona que debe ir a por la victoria para mantener, como mínimo, la distancia de cuatro puntos respecto al Real Madrid frente a un Atlético de Madrid que en esta competición ya no tiene mucho en juego.

Será este partido el inicio de la trilogía Barcelona-Atlético de Madrid que nos espera en este mes de abril. Tres partidos en diez días hasta el próximo martes 14. El duelo de Liga será la calma antes de la tempestad, ya que en las dos semanas siguientes se nos vendrán encima dos partidos a cara de perro en Champions League.

La ida de los cuartos de final de la Copa de Europa se disputará el miércoles 8 de abril en el Camp Nou y la vuelta el martes 14 del mismo mes en el Metropolitano. Dos partidos decisivos para decidir al semifinalista en la Champions. El cuadro culé tiene sed de venganza en esta eliminatoria después de caer en la semifinal de Copa del Rey contra el equipo rojiblanco.