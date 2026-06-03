Badosa ve la luz: dos tenistas causan baja por lesión y le permiten entrar al cuadro final de Wimbledon

Paula Badosa sigue en la pelea. Contra el tenis y contra sí misma, también una rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. Lo hará, si nada se tuerce, en Wimbledon, donde se ha garantizado entrar directamente al cuadro final. No tendrá que pasar por la previa toda vez que Sonay Kartal y Kailey Baptiste, ambas lesionadas, se hayan caído del torneo. Por lo que Badosa, tercera en la lista de espera, entra directamente al cuadro final de Wimbledon.

Badosa, que no juega un partido desde que cayera en el Mutua Madrid Open a mediados del pasado abril, reaparecerá el próximo 8 de junio en el WTA 250 de s’ Hertogenbosch de Países Bajos, torneo que le ha remitido una invitación para acudir. Por el camino se ha perdido el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros como torneos principales. Decidió darse un tiempo y regresar para la gira de hierba.

«¿Adivinas quién ha recibido una wildcard para el Libéma Open? La ex número 2 del mundo Paula Badosa llegará a las pistas de hierba de ‘s‑Hertogenbosch. La española, ganadora de cuatro títulos WTA, que estuvo ausente durante un tiempo, ¡está superemocionada y agradecida por volver! ¡Estamos deseando volver a ver a Paula en acción este mes de junio!», escribió el torneo en sus redes sociales para oficializar que Badosa estará presente.

El mensaje fue acompañado de un vídeo en el que la propia Paula confirma su regreso para la gira de hierba. «Hola a todos. Estoy superagradecida y emocionada de anunciar que voy a recibir una wildcard para el Libéma Open. Estoy contenta de volver a la competición después de un tiempo, y realmente estoy deseando jugar frente a los aficionados de Países Bajos, así que nos vemos muy pronto», asegura Badosa.