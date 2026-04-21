Badosa vuelve a la casilla de salida: cae en primera ronda del Mutua Madrid Open

Paula Badosa vive instalada en un quiero y no puedo. Sus palabras rezuman convicción, pero su tenis le niega más recorrido. Este martes, el día de su debut, cayó (7-6, 4-6, 6-0) ante la modesta Grabher con rosco final incluido. Se despide en primera ronda y amplía el tiempo sin ganar en Madrid hasta los tres años. No aprovechó dos bolas de set en la primera manga y en la tercera no fue capaz de ganar juego alguno. Adiós, Madrid; Badosa vuelve al diván.

Paula Badosa sigue en la pelea. Contra las tenistas y contra sí misma, también una rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. A finales de septiembre de 2025 venció a Ruzic en Pekín y a partir de ahí, fundido a negro por las lesiones. No jugó un partido oficial hasta 2026 y en lo que va de año le sigue siendo esquiva la victoria en su interior.

Este martes, después de caer en Madrid, la tenista aglutina un balance de nueve victorias y 12 derrotas. Badosa acabó frustrada y desesperada, en ocasiones también con su banquillo, en el que se encontraban Carla Suárez -seleccionadora española- y su ex pareja, David Broncano. Badosa llegaba a Madrid tras ser remontada por Eva Lys. La española se desahogó a través de redes sociales.

«Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces internas. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande… y me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power (convierte el dolor en poder), ¿no?», inició.

«¿Por qué esta vez debería ser diferente? Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: ‘Si ella pudo, yo también’», continuó.

«Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones… seguiré. Y seguiré. Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado. Gracias. Paula no está de vuelta, pero lo estará», finalizó Badosa.