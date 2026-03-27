Badosa descarta a su retirada del tenis en mitad de su calvario: «Ni se me pasa por la cabeza»

Paula Badosa hizo saltar las alarmas sobre su futuro en el mundo del tenis y su salud mental con una reflexión en sus redes sociales a inicios de semana. La tenista de 28 años se sinceró en su cuenta de Instagram, donde destacó la frase «a veces siento que no puedo controlar las voces internas». Unos días después, Badosa ha hecho un llamamiento a la tranquilidad sobre su futuro más cercano en el circuito. «Ni se me pasa por la cabeza rendirme», ha asegurado.

La española abandonará el Top 100 del ranking WTA después de caer en segunda ronda del Masters 1000 de Miami ante la estadounidense Iva Jovic por un marcador en contra de 6-2, 6-1. Las lesiones han lastrado a Paula Badosa en los últimos tiempos, lo que ha hundido su posición en la clasificación y amenaza con dejarle fuera de los grandes torneos. Tampoco ha estado al 100% sobre la pista, donde ha sumado varias derrotas en el inicio de 2026. La amenaza de disputar la fase clasificatoria de Roland Garros se cierne sobre ella si no logra volver a estar entre las 100 mejores del mundo antes del 6 de abril.

La propia Paula Badosa es consciente de que no pasa por un buen momento en lo deportivo. «Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí», señaló tras su derrota en Miami. Como receta para volver a su mejor versión, la tenista catalana se pone a sí misma como su mayor rival dentro de la pista. «Tengo mucho respeto por mis rivales pero creo que ahora estoy peleando más conmigo misma. Estoy peleando más con cosas internas, con miedos y voces… Hay muchas voces que pasan por mi mente hasta en el momento de competición que no deberían y que a veces se me está haciendo difícil de controlar», ha comentado recientemente Badosa.

Paula Badosa quiere seguir adelante

La ex número dos de la WTA ha reconocido en una reciente entrevista en El Larguero de la Cadena SER que pelea contra el miedo a no conseguir sus objetivos, no poder regresar a lo más alto o volver a lesionarse. Sin embargo, a sus 28 años, la tenista española no se plantea retirarse del tenis pese a estas dificultades físicas y mentales. «Ni se me pasa por la cabeza rendirme. Es un proceso difícil porque en el ranking no estás donde te gustaría y no puedes jugar torneos que no me habría imaginado nunca», ha señalado también sobre su posible ausencia del cuadro principal de Roland Garros.

📝🎾 @paulabadosa explica en #ElLarguero en qué punto se encuentra 👉»Tengo mucho respeto por mis rivales, pero estoy peleando más conmigo misma por cosas internas: por miedos, por voces, por si me lesiono después de entrenar meses…» 😠 «Rendirme, ni se me pasa por la cabeza» pic.twitter.com/N3UXoUPspN — El Larguero (@ellarguero) March 27, 2026

La tenista busca adaptarse a su nueva realidad, donde las molestias físicas no le han permitido volver a ponerse a tono. «Llegas a una situación que es la que hay y no la puedo controlar pero tampoco ha dependido de mí, y a veces se me hace difícil de aceptar». Badosa reconoce haber progresado en el acomodo a esta nueva realidad, aunque aún tiene camino por recorrer. «Lo estoy aceptando, pero no es fácil con unos pensamientos positivos, que es la guerra interna que estoy teniendo», ha zanjado.