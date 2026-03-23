Badosa se sincera: «Qué jodido es el puto miedo, a veces no puedo controlar mis voces internas»

Paula Badosa sigue en la pelea. Contra las tenistas y contra sí misma, también una rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. A finales de septiembre de 2025 venció a Ruzic en Pekín y a partir de ahí, fundido a negro por las lesiones. No jugó un partido oficial hasta 2026 y en lo que va de año le sigue siendo esquiva la victoria en su interior. Este lunes, días después de caer en Miami, la tenista ha abierto su corazón en redes sociales.

«Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces internas. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande… y me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power (convierte el dolor en poder), ¿no?», inició.

Con la derrota en Miami, Badosa desciende puestos y se va del top 100 que garantiza la presencia directa en el Grand Slam francés. El corte es el próximo 6 de abril. La española deberá estar ese día entre las 100 primeras raquetas femeninas para evitar pasar por la fase previa. En el horizonte aparece el ATP 500 de Charleston, del 30 de marzo al 5 de abril, como llave para abrir la puerta de Roland Garros. Tiene dos semanas para volver de nuevo al top 100 de la WTA. De lo contrario, pasará por la qualy.

«¿Por qué esta vez debería ser diferente? Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: “Si ella pudo, yo también», continuó.

«Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones… seguiré. Y seguiré. Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado. Gracias. Paula no está de vuelta, pero lo estará», finalizó Badosa.