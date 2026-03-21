Dos cruces en Miami: Davidovich tropieza en su debut y Badosa ve peligrar Roland Garros

A Davidovich y Badosa se les ha hecho larga la primera gira norteamericana del año. Ya miran a la de tierra batida tras caer el primero en su debut (6-7, 4-6) contra Halys y la tenista en segunda ronda (6-2, 6-1) ante el talento en ciernes de Jovic. Los dos españoles miran a la arcilla, aunque a su manera. Mientras que Davidovich lo hace para reconducir su irregular 2026, Badosa para no quedarse atrás, pues en este momento peligra su presencia en Roland Garros.

Con la derrota desciende puestos y se va del top 100 que garantiza la presencia directa en el Grand Slam francés. El corte es el próximo 6 de abril. La española deberá estar ese día entre las 100 primeras raquetas femeninas para evitar pasar por la fase previa. En el horizonte aparece el ATP 500 de Charleston, del 30 de marzo al 5 de abril, como llave para abrir la puerta de Roland Garros. El tenis femenino español se desangra sin ninguna representante en tercera ronda de Miami.

Davidovich, que venía de desperdiciar dos bolas de partido en tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, se le vio muy expresivo durante el encuentro, con gestos de desánimo cuando las cosas no le salían. El español se fue derrotado pese a ganar más puntos que su rival en el partido (78-77). Acumuló 37 ganadores y 23 errores no forzados, por 32 ganadores y 20 del francés.

Jódar y Landaluce, la cara en Miami

«¡Vamos!», se escucha en Miami, ciudad hispanohablante por naturaleza. Lo brama Rafa Jódar un adolescente, apenas 19 primaveras, madrileño con cara de no romper un plato y una derecha que dejó (6-1, 6-2) sin vajilla a Vukic, que sacó la bandera blanca de la rendición en apenas 56 minutos. Mejor dicho, le obligó a ello Jódar tras firmar un ejercicio de potencia y buena táctica. Selló la victoria más importante de su corta carrera y aterriza en tercera ronda de Miami donde ya espera rival.

Martín Landaluce necesitaba y merecía una victoria como la que ha conseguido en Miami. En tres sets (6-3, 6-7 y 6-4 ) y ante un top 20 como Darderi. Consiguió el español, a sus 19 años, su primera clasificación a tercera ronda de un Masters 1.000. El madrileño se medirá ahora con Karen Khachanov (14 del mundo), verdugo de otro español, de Roberto Bautista. Landaluce, que viene de superar la previa y suma cuatro victorias en Miami, podría enfrentarse en octavos a Alcaraz si ambos ganan sus respectivos partidos previos ante el mencionado Khachanov y Korda respectivamente.