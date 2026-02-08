Sigue el via crucis de Badosa: tampoco disputará el WTA 1.000 de Doha

Paula Badosa sigue peleando por salir del bucle de recuperaciones y recaídas en el que lleva inmersa tres años. Tras ser eliminada de manera prematura en el recién acabado Open de Australia -no superó la segunda ronda y descendió hasta el puesto 64 del ranking- y caer en su debut en Dubai, ha recibido un nuevo frenazo en forma, como era de esperar, de molestias físicas. Esta vez en la cadera, lo que le ha obligado a darse de baja para el WTA 1.000 de Doha que ha comenzado este domingo.

Badosa no se ha pronunciado por el momento en sus redes sociales. La lesión de la tenista española ha sido comunicada por la organización del torneo a través de la publicación del cuadro final y de las últimas modificaciones. Se trata de una baja significativa en un momento complicado de su carrera, tras su descenso hasta el puesto 65 del ranking mundial. La checa Barbora Krejcikova es la otra ausencia destacada del torneo.

Badosa ha regresado este 2026 a las pistas tras la pausa iniciada a finales de septiembre de 2025. El año pasado se vio obligada a renunciar a varios torneos, hasta nueve, y retirarse en cuatro de ellos. El último, en Pekín, fue la 37ª retirada de su carrera. Las últimas vienen provocadas por la lesión que sufrió en una vértebra allá por mayo de 2023. Badosa, plagada de contratiempos físicos desde hace tiempo, dijo basta y se dio un tiempo otra vez para empezar desde cero.

La tenista española, que llegó a ser número dos del mundo del circuito femenino, está condicionada por una lesión crónica en forma de fractura por estrés en una vértebra. Ha aprendido a lidiar con la dolencia y a competir, pero las retiradas de los torneos han sido, por unas cosas u otras, cada vez más habituales en los últimos tiempos. «No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver», dijo en su cuenta de las redes sociales.