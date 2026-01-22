Drama para el tenis español en Australia: sólo Alcaraz y Davidovich llegan a tercera ronda

El tenis español ha firmado un pleno de derrotas en el cuadro individual masculino y femenino en la jornada de jueves del Open de Australia. Paula Badosa, que alcanzó las semifinales en la pasada edición, cayó ante la rusa Oksana Selekhmeteva, número 101 del ranking WTA. En el masculino, Rafa Jódar y Jaume Munar no pudieron dar la sorpresa, perdiendo ambos por tres sets a cero ante Jakub Mensik y Casper Ruud, respectivamente. Estos resultados dejan un panorama desolador para el tenis español, ya que sólo Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich siguen con vida en Australia.

Un total de siete tenistas de nuestro país entraron entre los 128 jugadores que completaron el cuadro individual masculino. En primera ronda hubo balance positivo, con victorias en sets corridos de Carlos Alcaraz (Walton, 3-0), Alejandro Davidovich (Misolic, 3-0) y ajustados triunfos en el quinto set por parte de Jaume Munar, ante Svrcina, y Rafa Jódar, frente a Sakamoto. Los dos primeros superaron sus compromisos de segunda ronda. El murciano, de nuevo por 3-0, esta vez ante el alemán Hanfmann. Davidovich, por su parte, necesitó un quinto parcial para superar a un Opelka que a punto estuvo de remontar un 0-2 adverso. Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez no superaron el primer duelo del torneo.

El sorteo dibujó un posible cruce en octavos de final entre los dos únicos tenistas españoles con vida en el torneo. Para que se produzca este duelo, Carlos Alcaraz deberá superar a Moutet la próxima madrugada (03:30 de la España peninsular). Su posible rival en la cuarta ronda del Open de Australia saldrá del enfrentamiento entre el tenista malagueño y el estadounidense Tommy Paul, su verdugo en octavos de final de la pasada edición. Por tanto, sólo una raqueta española podrá alcanzar los cuartos del primer Grand Slam del año.

En cuanto al cuadro femenino, nuestro tenis contó con cuatro representantes. Tres de ellas cayeron en primera ronda. Cristina Bucsa ante Svitolina (2-0) y la sorprendente Guiomar Maristany, tras superar la fase previa, frente a Kudermetova. La derrota más inesperada fue la de Jessica Bouzas, que cayó eliminada a manos de la local Storm Hunter, número 367 del ranking WTA. Paula Badosa superó la criba inicial, venciendo por dos sets a cero a Zarina Diyas. La ex número dos del mundo, única española en segunda ronda, ha dejado sin representante femenino al tenis español tras caer la pasada madrugada ante la rusa Oksana Selekhmeteva por 2-0.

Granollers, la esperanza del tenis español en dobles

La buena nota en una nefasta jornada en individuales la ha puesto Marcel Granollers. El doblista español se ha estrenado con victoria en el Open de Australia, junto a su compañero argentino Horacio Zeballos, después de superar a los también argentinos Sebastián Baez y Fran Comesaña en dos sets. La pareja número tres del mundo viene de ganar dos Grand Slams el pasado año, al coronarse en Roland Garros y el US Open. Por tanto, Granollers cuenta con opciones de dar una alegría al tenis español. En segunda ronda se medirá a Corentin Moutet, rival de Alcaraz en individuales, que estará acompañado por su compatriota Luca Sánchez.