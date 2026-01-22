El jugador más estrafalario de la ATP espera a Alcaraz en tercera ronda: «Me siento un payaso»

Carlos Alcaraz vivirá uno de esos partidos que, más allá de la tensión que se vive en una tercera ronda del Open de Australia, tendrá al frente un rival que se ha acostumbrado a hacer varios shows en cada partido. Después de que el murciano venciera a Yannick Hanfmann, su siguiente rival será el francés Corentin Moutet.

El número 37 del mundo también pasó de fase ante el chileno Alejandro Tabilo, pero el público se quedó con los gestos que tuvo durante y después de acabar el partido. Después de ver cómo el público apoyaba mayoritariamente los puntos del rival, Moutet mantuvo una actitud desafiante y llegó a recibir dos ‘warnings’ que le costó un set después de amenazar al juez de silla con abandonar si seguía así el ambiente.

Incluso, a horas de enfrentarse a Carlos, el galo dejó otra imagen comprometida después de lanzar su raqueta contra la cámara de retransmisión después de haber fallado recibiendo un saque durante los dobles masculinos del Open de Australia con su compatriota Luca Sánchez ante los australianos Alex Bolt y Dane Sweeny.

El pasado mes de marzo también estuvo a punto de llegar a las manos en Phoenix con Bublik después de discutir en un tiebreak en el segundo set. Moutet le pidió más tiempo antes de que sacase y este le respondió con un «me importa una mierda» antes de ganar el punto. Al terminar el partido en el choque de manos, ambos se citaron a fuera del recinto a saldar cuentas y el juez de silla tuvo que intervenir bajando de su asiento para evitar que el asunto fuera a mayores. «¿Quieres pelea? Te espero fuera en diez minutos», llegó a decir el kazajo.

El día que se llamó ‘payaso’ Corentin Moutet, rival de Alcaraz

Su forma excéntrica de jugar también le salió caro en algunos partidos como aquella jugada que le costó la eliminación de Francia en la Final a 8 de la Copa Davis. El galo intentó meter una bola por debajo de las piernas de su rival y le acabó costando el set y más tarde el partido. «Estaba muy tenso en este partido. Creo que por eso lo hice. Es difícil tomar la decisión correcta, aunque a la gente le parezca bastante estúpido hacer este golpe. Incluso a mí mismo. No sé qué decir. Es fácil criticar cuando no sale bien y decir que es un gran golpe cuando lo consigo. Lo he hecho muchas veces. La gente decía que era un genio cuando lo hacía. Ahora probablemente dirán que soy un payaso. Así es como me siento ahora mismo», expresó después el próxima rival de Alcaraz.

La raqueta también suele ser el objeto de desahogo cuando las cosas no le salen bien. En abril cayó eliminado en el Mutua Madrid Open y este destrozó su raqueta para luego regalársela a un niño del público antes de retirarse. Fuera de la pista, el francés mantiene el mismo comportamiento culpando a la prensa de la imagen de los tenistas de su país: «Los medios de comunicación son duros con los jugadores franceses, muy críticos; nos elogian cuando jugamos bien y nos critican cuando jugamos mal, hay una cultura muy presente del momento. Lo noto mucho con la generación anterior», confesó en el podcast The Elevate House. Un rival pintoresco para Alcaraz este viernes.