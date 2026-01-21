Alcaraz desactiva a un inspirado Hanfmann y avanza a tercera ronda del Open de Australia

Entrada la madrugada en España se escucha un grito al otro lado del globo. «¡Vamos!», grita Alcaraz desde Australia. Allí, en las antípodas, el tenista ha tirado de fondo de armario para derrotar (7-6, 6-3, 6-2) a un inspirado Yannick Hanfmann. Cambió el traje por el mono de trabajo para lograr una victoria incómoda, más práctica que estética, pero victoria al fin y al cabo. Y eso es lo que cuenta hasta que llegue la velocidad de crucero. Ya espera a Moutet o Zheng en tercera ronda.

Hanfmann, tenista olvidado de la actual generación alemana, se presentaba ante Alcaraz con mucho que ganar y poco que perder. Peligro ante esa situación. Una de esas raquetas con experiencia, fuertes y que atraviesa su ocaso a los 34 años. Se podía intuir un partido relativamente asequible al tenor de los enfrentamientos pasados, cuando un Carlitos de 16 años ya rindió cuentas de Hanfmann allá por 2019 en el Challenger de Sevilla. Qué tiempos y qué diferencia. Ahora el adolescente ha crecido hasta número uno del mundo y el veterano habita fuera del top 100.

Salió con la orejas tiesas Hanfmann y fuego en su derecha, algo similar a la de Murray. Saque potente, restos incómodos y buena colocación. Asumió riesgos desde el principio, como si estuviera empeñado en demostrar que su tenis dice más que su ranking. Enseguida se dio cuenta Alcaraz de que la empresa no sería fácil. Miraba a su banquillo, vociferaba y no terminaba de encontrar el camino. Su dejadas no eran del todo precisas, no tuvo el rédito esperado de sus primeros servicios, pero abrasaba también con su derecha.

«Sonríe, quiero una sonrisa», le pedía Samu López desde el asiento que ya no habita Juan Carlos Ferrero. Y Alcaraz la esbozó curiosamente al dejar escapar un punto. Mérito de Hanfmann. El viento también emergió como rival del murciano y en esas sufrió el primer quiebre. Un toque de atención que inmediatamente enmendó con otro break y en el tie break sacó el oficio. Hanfmann le obligó a jugar como número uno y así sucedió. Tras una hora y 18 minutos, el primer set lo abrochó el español.