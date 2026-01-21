Carlos Alcaraz – Moutet: cuándo es el partido de segunda ronda del Open de Australia 2026 y dónde ver por TV en directo gratis

Carlos Alcaraz se enfrentará a Corentin Moutet en la segunda ronda del Open de Australia 2026, partido en el que el tenista espera poder seguir con su gran estado de forma, ya que ha barrido a sus dos primeros rivales de la Rod Laver Arena. Ahora tiene un duro encuentro ante el francés, pero el joven tenista de El Palmar es el gran favorito para llevarse el triunfo. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el encuentro que disputará Carlitos en Melbourne.

Cuándo se juega el partido Carlos Alcaraz vs Moutet en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el Open de Australia 2026 y ya se ha plantado en tercera ronda del primer Grand Slam del año, donde se enfrentará al francés Corentin Moutet. El murciano arrancó su participación en Melbourne imponiéndose por 6-3, 7-6 y 6-2 al tenista local Adam Walton, mientras que el la segunda fase barrió de la pista a Yannick Hanfmann con un contundente 7-6, 6-3 y 6-3. De esta manera demuestra que ha arrancado la temporada de la mejor manera posible y que su deseo de conquistar este torneo que nunca ha logrado ganar puede estar cada vez más cerca.

A lo largo de la historia del Open de Australia, el único tenista español que ha conseguido ganarlo ha sido Rafa Nadal, que lo logró en dos ocasiones. Por lo menos, hasta el momento, o eso es lo que desea un Carlos Alcaraz que quiere unirse al manacorí conquistando por primera vez en su carrera el único Grand Slam que le falta en las vitrinas y que se le ha venido resistiendo en los últimos años.

La organización del torneo que se celebra en Melbourne ha programado este Carlos Alcaraz – Moutet que corresponde a la tercera ronda del Open de Australia 2026 para este viernes 23 de enero. Habrá que esperar para conocer el orden de los partidos y el horario exacto en el que comenzará el encuentro que el tenista murciano disputará contra el francés en la Rod Laver Arena.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

El año 2026 parece estar empezando bastante bien para un Carlos Alcaraz al que todavía le queda un largo camino en este Open de Australia 2026. Ha dejado buenas sensaciones, pero todavía tiene que seguir obteniendo los resultados. Ilusión no le falta al murciano, que también ha iniciado una nueva andadura profesional tras separarse de Juan Carlos Ferrero y dándole el puesto de entrenador a Samuel López, con el que espera seguir cosechando éxitos.

Este frenético Carlos Alcaraz – Moutet de tercera ronda del Open de Australia se jugará este viernes 23 de enero en la Rod Laver Arena. Estos dos tenistas nunca se han cruzado en el circuito de la ATP, pero el de El Palmar va a tener que tener cuidado con el francés de 26 años y que ocupa el puesto 37 del ranking.

Dónde ver el Open de Australia 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en este apasionante e histórico primer Grand Slam del año. Esto se traduce en que el Carlos Alcaraz – Moutet correspondiente a la tercera ronda del Open de Australia 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante los canales que este operador tiene en diferentes plataformas como HBO Max o Movistar+. Hay que recordar que son paquetes de pago, por lo que el torneo que se celebra en Melbourne no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados que siguen incondicionalmente al tenista murciano y los amantes de este deporte también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Moutet de la tercera ronda del Open de Australia 2026 mediante las aplicaciones de Movistar+, Eurosport o HBO Max. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso habitual como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que recordar que las páginas webs de estas plataformas también estarán disponibles para todos los que quieran ver lo que ocurra en la Rod Laver Arena desde un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en este Open de Australia 2026. Prestaremos especial atención a los representantes españoles como Rafa Jódar o Alejandro Davidovich. Una vez acabe el Carlos Alcaraz – Moutet de tercera ronda publicaremos la crónica y compartiremos posteriormente las reacciones importantes que se produzcan en tierras australianas.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Moutet del Open de Australia 2026

Por otro lado, todos los aficionados al mundo del tenis que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de tercera ronda del Open de Australia 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar en función del horario con Melbourne para contar lo que esté pasando en este Carlos Alcaraz – Moutet.