La incendiaria confesión de Sabalenka: «Pensaba que Paula Badosa era una zo***»

Paula Badosa y Aryna Sabalenka son muy amigas, íntimas. Ambas se han descrito mutuamente como «almas gemelas» y han confesado en numerosas ocasiones que son «mejores amigas». De hecho, cada vez que coinciden con algunos días libres aprovechan para juntarse, hacer alguna escapada y disfrutar de su gran relación, además de deleitar a sus seguidores con sus ya clásicos vídeos de TikTok.

La española y la bielorrusa son con conocidas en el circuito como Sabadosa de manera divertida, y es que ambas tenistas son uña y carne. Sin embargo, no siempre fue así. Y es que Sabalenka ha reconocido en una entrevista concedida a TNT Sports que la primera vez que conoció a Paula Badosa no tuvo una buena impresión de la española.

Sabalenka y Badosa, íntimas amigas y rivales

«La historia es muy divertida, nos seguimos enviando memes sobre cómo nos conocimos porque cuando ambas nos vimos por primera vez, pensamos algo así como que la otra era una zo***, digámoslo así», comentaba la bielorrusa entre risas. «Luego jugamos una exhibición, pudimos hablar un poco y pensamos: ‘¡Oh, en realidad eres divertida!’, y sentimos una conexión, sentimos que somos iguales», añadía Sabalenka en la entrevista.

Una Sabalenka que eliminó a su amiga Paula Badosa de las semifinales del Open de Australia de 2025, y que declaró tras ese partido que «somos muy buenas amigas, pero dejamos la amistad de lado cuando jugamos. Sé que me va a odiar un par de horas, pero prometo que, cuando vayamos de compras, le compraré lo que quiera». Y la española le contestó: «Le voy a pedir algo muy caro porque no va a tener problemas ya que ha doblado el ‘prize money’».

Durante los últimos meses, Badosa y Sabalenka han reforzado aún más su relación, acompañándose en momentos difíciles tanto dentro como fuera del tenis. La española ha destacado en varias ocasiones la fortaleza y el carácter de la bielorrusa, mientras que Sabalenka ha descrito a Badosa como «una hermana» en el circuito. Su amistad se ha convertido en un ejemplo de compañerismo en el deporte profesional, demostrando que se puede mantener una amistad pese a ser rivales sobre la pista.