De dónde viene la amistad entre Badosa y Sabalenka: bailes, pareja en dobles y viajes

A la evolución del juego le acompaña también un nuevo modelo relacional, en el que los tenistas no se ven tanto como enemigos, sino que se aproximan más al término de competidores. La buena relación entre Badosa y Sabalenka escapa de la vieja tendencia y refleja que la nueva generación tiende a acercarse, más allá de las distancias que marca la competitividad.

Badosa y Sabalenka han compartido bailes en redes sociales por medio mundo y dentro de la pista han formado pareja de dobles en más de una ocasión. Una conexión que prendió la mecha hace cuatro años, cuando se conocieron en Los Ángeles. Ambas han sido importantes en la vida de la otra, llegando compartir viajes con sus respectivas parejas y Paula fue un gran apoyo cuando el novio de Aryna se quitó la vida.

La serie ente Badosa y Sabalenka tuvo un nuevo episodio en Australia. «Somos muy buenas amigas, pero dejamos la amistad de lado cuando jugamos. Sé que me va a odiar un par de horas, pero prometo que, cuando vayamos de compras, le compraré lo que quiera». Posteriormente, Sabalenka quiso matizar que «si vamos este viernes de compras en Melbourne le tendré que poner un límite porque puede volverse loca». Badosa le respondió después. «Le voy a pedir algo muy caro porque no va a tener problemas ya que ha doblado el prize money’», replicó la española.

Badosa reveló también la conversación que tuvo con Sabalenka al acabar el partido. «Le he dicho que es injusto para mí que sacara este nivel precisamente hoy (risas). Evidentemente, esperaba un gran nivel por su parte, pero tal vez no tanto. Ella me ha dicho que tuvo que jugar tres semifinales antes de ganar su primer Grand Slam, que estaba muy orgullosa de mi mejora reciente, especialmente con todo lo que he superado en el pasado. Solo estábamos bromeando, si tengo que perder contra alguien prefiero perder con la Nº1 del mundo y contra Aryna. Le deseo todo lo mejor», detalló Paula.

Badosa, pese a la derrota con Sabalenka. abandona Australia incrustada en el top 10 del ranking. «Puede que no esperara esta mejoría tan rápida, pero mis resultados están ahí y la semana que viene volveré a estar en el top 10. En los últimos meses creo que soy una de las cinco jugadoras que más partidos ha ganado, eso para mí es una locura, una mejora muy loca, sobre todo mental. No es fácil cuando sales del top 100 y tienes que enfrentarte a este tipo de jugadoras en primera ronda. Estoy orgullosa de haberme enfrentado a este viaje», asegura la española.