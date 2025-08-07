El Barça paga una negligencia en la cláusula del contrato de Íñigo Martínez y no recibirá ni un euro

Iñigo Martínez se va del Barcelona. Es uno de los bombazos del mercado de fichajes. Una bomba que se hace más grande sabiendo que se va libre. El Al Nassr no pagará ningún precio de traspaso. El central vasco, que renovó el pasado mes de marzo, tenía una cláusula en su nuevo contrato en la que el club le tenía que dejar irse libre si llegaba una oferta de Arabia. Ha llegado e Iñigo se va sin dejar un euro en las arcas de la entidad catalana. El Barça ya perfila el comunicado oficial de su salida.

Iñigo Martínez libera 14 millones de salario, pero no deja ningún euro en las arcas culé. El Barcelona ha pagado una negligencia con el último contrato realizado al central blaugrana. El pasado 13 de marzo, el Barça anunció la renovación de Iñigo Martínez hasta junio de 2026. En ese momento era el mejor defensor de la plantilla de Flick. Ahora se marcha. En todo lo alto, eso sí.

En ese nuevo contrato de renovación, Iñigo Martínez, según informan diversas fuentes, pactó con el Barcelona una cláusula liberatoria. Si llegaba un club de Arabia, como así ha ocurrido (Al Nassr), podría irse libre. Y así será. Se va como agente libre sin dejar ni un euro por traspaso. El club azulgrana cumple con su palabra y tiene un comportamiento ejemplar con el jugador. Pero ha dejado de ganar unos buenos millones en esta operación.

Sale perdiendo el Barcelona con esta operación, aunque libere un buen pico de masa salarial (necesario para poder acometer las inscripciones de sus nuevos fichajes). Primero porque el año pasado podría haber logrado un traspaso por Iñigo. Arabia ya vino a por él el verano pasado con una oferta cercana a los 10 millones de euros, pero el Barça la rechazó. Un año después se va gratis. Pero es que en lo deportivo también pierde el equipo blaugrana. Sobre todo Flick, ya que se marcha el mejor defensa de la pasada temporada. El más fiable.

Una defensa central en el Barcelona que con la marcha de Iñigo, que no se ha entrenado en la tarde de este jueves y ya se ha despedido de sus compañeros, queda con Christensen, Araujo, Eric García y Cubarsí. Es cierto que Eric jugó el año pasado más de lateral, pero ahora volverá a su posición original. Quedará, eso sí, el club más cojo en el lateral derecho, posición que Deco estaba interesado en reforzar.