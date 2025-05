Iñigo Martínez más independentista que nunca: enloquece con una estelada en la celebración de la Liga

Iñigo Martínez ha sacado su lado más independentista en la celebración de la Liga del Barcelona. El internacional español, que no acudió a la última convocatoria de la Selección por una supuesta lesión, ha ondeado una estelada durante la rúa que ha hecho el Barça por las calles de la Ciudad Condal para celebrar la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa. Mientras que el resto de sus compañeros no ha querido entrar en polémicas con la bandera, el central vasco no ha dudado en coger la estelada catalana y ondearla.

El defensa del Barcelona ha sacado de esta manera su lado más antiespañol. Todo, unos meses después de su polémica ausencia, tras la llamada de Luis de la Fuente. Entonces, el Barcelona emitió un comunicado médico que dio mucho que hablar, puesto que confirmaba una lesión de la que se recuperó a los pocos días pero que le impidió acudir a la concentración de España.

En ese momento ya se especuló con la posibilidad de que esa lesión era una cortina de humo para ocultar su sentimiento independentista, pero desde la Federación trataron de quitarle hierro al asunto. Ahora, en los festejos del Barça ha dejado claro que su sentimiento de pertenencia a España es nulo. La imagen con la estelada no deja ningún lugar a dudas, más allá de que en su momento estuviera o no lesionado.

Iñigo Martínez ya renunció en 2021 a ir con la Selección. Fue llamado por Luis Enrique para la Eurocopa y alegó no estar en condiciones físicas ni mentales para ir. Sobre ello, señaló que «tenía que ser honesto» tanto con él como con sus compañeros: «Llega un momento en el que uno ya se nota, incluso entrenado, que no está del todo contento. Por mi forma de ser soy el primero en llegar, me gusta hacer bromas y me lo paso bien. Y llega un punto, cuando quedan tres o cuatro jornadas de Liga, que sentía que no estaba al ciento por cien metido en mi trabajo. Me tocó jugar esos últimos partidos y la decisión fue complicada de tomar, pero creo que me hacía falta».

Tras ello, volvió a jugar con la Selección y el pasado mes de marzo le convocaba de nuevo Luis de la Fuente. Entonces apareció su lesión. La Federación emitió un comunicado anunciando que el futbolista causaba baja por lesión y en su lugar se llamaba a Dean Huijsen. «Iñigo Martínez causa baja en la convocatoria de la Selección Española por una parameniscitis interna en su rodilla derecha remitida en el informe recibido del FC Barcelona.», señalaba la RFEF en su comunicado.

A lo largo de su carrera, el ex jugador de la Real Sociedad y del Athletic Club ha vestido la camiseta de España en 21 ocasiones. Además, fue olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde la Selección quedó eliminada en la fase de grupos.