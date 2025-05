El vacile histórico de Mbappé a Iñigo Martínez: «Mira mi camiseta, no es amarilla»

Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas del Clásico, donde mantuvo un pequeño pique con Iñigo Martínez. El futbolista del Real Madrid fue víctima de dos penaltis, pero uno lo anularon por fuera de juego previo. Precisamente, en esa jugada del penalti de De Jong fue donde tuvo sus más y sus menos con el central del Barcelona. Mientras el árbitro revisaba la acción, ambos jugadores mantuvieron una charla a la espera de ver qué decidía el VAR.

Iñigo Martínez le recriminaba a Mbappé que se había tirado. El zaguero estuvo protestando a Hernández Hernández la jugada y acto seguido se fue hacia el delantero madridista. Kylian estaba a lo suyo, cogió el balón y lo plantó en el punto de penalti a la espera de que le dieran la orden para lanzar. Entonces llegó Iñigo para pedirle una explicación y el galo le responde con un vacile histórico.

«Mira mi camiseta es blanca, no amarilla», le comentó el ex del PSG al jugador del Barcelona mientras esbozaba una sonrisa. Iñigo no se quedó callado ante el vacile y una vez solos le recordó que simular es amarilla: «Pero es amarilla par ti, eh». El futbolista blaugrana le recrimina que se ha tirado y, por tanto, no era penalti de De Jong. Tras la discusión, Iñigo Martínez coge la pelota que había plantado Mbappé en el punto de los 11 metros y se la lleva, a la espera de que el árbitro comunique si hay o no fuera de juego.

Un Clásico con 𝑴𝒃𝒂𝒑𝒑𝒆́ 𝒚 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒖𝒔.#ElDíaDespués pic.twitter.com/Zn5ihV6qyS — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) May 12, 2025

Finalmente, Hernández Hernández confirmó que no era pena máxima para el Real Madrid por fuera de juego previo a la acción del penalti de De Jong sobre el francés. La acción quedó anulada y se esfumaba la posibilidad de empatar el partido para los blancos. El 3-2 seguía siendo el resultado que ondeaba en el marcador y, apenas dos minutos después, el Barcelona hacía el definitivo 4-2 justo antes del descanso.

Sin embargo, eso no evitó el hat-trick de Mbappé. A pesar de haberle anulado un penalti, Kylian lo siguió intentando y anotó su tercer gol del encuentro en el minuto 70 para reducir la ventaja y dar esperanzas al Real Madrid. Por desgracia para los de Ancelotti, el marcador no se movió y el 4-3 se convirtió en definitivo. Un resultado que enterraba casi por completo las opciones del conjunto madridista de pelear por el título de Liga, ya que el Barcelona se iba a siete puntos más el gol average. Por tanto, los blaugranas tienen que sacar dos puntos de los nueve que quedan para ser campeones.