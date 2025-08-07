Comienzan las urgencias en el Barcelona: menos de 10 días para inscribir a Joan García y Rashford

Comienza la cuenta atrás en el Barcelona con las inscripciones antes del debut en Liga. Al equipo culé le restan ya menos de diez días para jugar su primer compromiso liguero contra el Mallorca (el sábado 16 de agosto) y todavía no tiene inscritos a sus dos grandes fichajes: Joan García y Marcus Rashford.

«Tic, tac». El reloj en Can Barça comienza a sonar y las urgencias aparecen. Al Barcelona le quedan menos de diez días para arreglar el complicado tema de las inscripciones si quiere que sus fichajes puedan jugar contra el Mallorca en la primera jornada de la Liga 25/26. A día de hoy, el club blaugrana todavía no ha logrado desbloquear la situación y el caso Ter Stegen ha empeorado el problema.

Nueve días exactamente es lo que le queda al Barcelona para debutar en Liga en Son Moix contra el Mallorca. Y por el momento sigue sin tener inscritos a cinco jugadores importantes. Joan García y Marcus Rashford, los dos grandes fichajes del Barça esta temporada, Roony Bardghji, otra de las nuevas incorporaciones, Szczesny y Gerard Martín, no tienen ficha en estos momentos. Por lo que no podrían jugar ante el Mallorca.

Con Ter Stegen lesionado, el Barcelona a día de hoy solamente podría contar con Iñaki Peña como portero del primer equipo para ese partido ante el Mallorca. Y el canterano está en la rampa de salida. Si no ha salido todavía es porque el club azulgrana está esperando a que las inscripciones se desbloqueen. Szczesny y Joan García esperan impacientes la luz verde a su ficha. Pero los días pasan y siguen sin inscritos.

Otro de los que siguen sin ser inscritos es Marcus Rashford. El director deportivo culé, Deco, se reunió con el delantero inglés el pasado miércoles para tranquilizarle de cara a su inscripción. Y es que es normal que el jugador cedido por el Manchester United se pueda poner nervioso. Quedan menos de diez días para el debut en Liga y no está inscrito.

El Barcelona tiene un problema y solamente le quedan nueve días si quiere tener un portero de garantías y que los nuevos fichajes estén disponibles para la primera jornada de Liga. Luego, es cierto, que el club catalán tendrá hasta el 31 de agosto, día del cierre de mercado de fichajes de verano, para poder inscribir a todos sus jugadores. Pero por el camino se podrían perder una o más jornadas, como ya le ocurrió a Dani Olmo y Pau Víctor el pasado curso. Y es que a veces la historia se repite.