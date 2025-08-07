Saltan chispas en el vestuario del Barcelona: ¿Gavi y Fermín peleados por sus novias?

Enésimo lío en el vestuario del Barcelona, y esta vez no tiene nada que ver con el capitán Ter Stegen, cuyo pulso al club continúa y parece que va para largo, siendo expedientado. Y es que ahora saltan chispas tras un durísimo mensaje de Fermín, que estaría peleado con Gavi por sus novias. Las redes sociales arden por una amistad que se podría haber roto después de muchos años, pues ambos coincidieron en La Masía siendo niños y han crecido juntos. Ahora, ambos parecen más distanciados que nunca, y la mala relación entre sus parejas sería la causa principal de ese enfado.

«Nunca ganas las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera. Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo cómo realmente son», escribió el joven jugador en un post publicado en su perfil oficial, un mensaje que poco tiempo después decidió borrar por las especulaciones y la enorme polémica generada.

Amigos de la infancia peleados porque sus novias no se soportan. Mujeres mujereando parte 49387382 pic.twitter.com/eyq14B4v4P — Rеvеn (@RevenRV) August 6, 2025

Fermín y Gavi estarían peleados

Rápidamente, en las redes sociales empezaron a indagar sobre ese texto publicado por el jugador del Barcelona, y varias cuentas aseguran que iba por Gavi. Y es que según esas informaciones, Berta Gallardo, la pareja de Fermín, y Ana Pelayo, novia de Gavi, no se llevan nada bien. Ambas habrían estado lanzándose dardos e indirectas en las redes sociales, hasta que el onubense habría explotado publicando ese mensaje en su cuenta.

Por si fuera poco, Fermín fue uno de los pocos jugadores de la primera plantilla del Barcelona que no felicitó a Gavi por su cumpleaños el pasado 5 de agosto. Obviamente, esto también llama mucho la atención y no es un detalle baladí, pues ambos siempre han sido uña y carne. Son íntimos amigos desde que eran críos, pues ambos llegaron desde Andalucía muy pequeños a La Masía, crecieron juntos y consiguieron llegar a la élite y brillar en el primer equipo del Barcelona. Una relación de amistad que ahora se habría roto por las desavenencias entre sus parejas, algo muy criticado en las redes.