Huracán Rafa Jódar: saca el rodillo ante Vukic y sigue de dulce en Miami

«¡Vamos!», se escucha en Miami, ciudad hispanohablante por naturaleza. Lo brama Rafa Jódar un adolescente, apenas 19 primaveras, madrileño con cara de no romper un plato y una derecha que dejó (6-1, 6-2) sin vajilla a Vukic, que sacó la bandera blanca de la rendición en apenas 56 minutos. Mejor dicho, le obligó a ello Jódar tras firmar un ejercicio de potencia y buena táctica. Selló la victoria más importante de su corta carrera y aterriza en tercera ronda de Miami donde ya espera rival.

De primeras veces va este 2026 para Rafa Jódar. Lleva sucediendo así desde el 1 de enero y sucederá hasta el 31 de diciembre, cuando finalice su primer año como tenista profesional. Aterrizará en infinidad de territorios inhóspitos para él, aunque con apenas un mes transcurrido, ya es un asiduo de los cuadro finales. Este sábado, en su primera andadura en el Masters 1.000 de Miami, aplastó a Vukic para avanzar a tercera ronda.

Cabe recordar que Jódar viene de superar la fase previa, lo que traducido en victorias son cuatro hasta llegar a la mencionada tercera ronda. Su irrupción se nota en el ranking. Los 299 puntos sumados en dos meses y medio le permiten escalar 86 posiciones y pasar del 168 al 86 del mundo tras ganar 16 partidos. Es más, ni siquiera Alcaraz ha ganado más partidos, únicamente Medvedev ha levantado más veces el puño que Rafa Jódar en lo que va de 2026.