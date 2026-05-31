Una pareja denuncia que fue expulsada de un local de Barcelona por llevar una estrella judía: «¡Palestina libre, no sois bienvenidas!»

Una judía estadounidense y su pareja han denunciado que fueron expulsadas de un local de Barcelona por llevar una estrella de David: «Palestina libre, no sois bienvenidas», les han recriminado, según se puede escuchar en el vídeo que han grabado. La pareja ha denunciado a través de redes sociales este grave episodio ocurrido en un establecimiento de Barcelona, donde aseguran haber sido expulsadas tras ser identificadas por llevar una estrella de David. «No tenemos problemas con la Estrella de David, sí con el sionismo», se les ha explicado. Posteriormente, han denunciado la citada expulsión ante los Mossos d’Esquadra, provocando la condena pública de la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) y la indignación en redes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha criticado lo ocurrido a través de un mensaje en redes sociales: «Otro ataque antisemita en España. Seamos claros: atacar a los judíos por sus símbolos judíos —y exigirles que se distancien del sionismo para ser aceptados— es un antisemitismo flagrante. La identidad judía y el sionismo son inseparables. Las autoridades deben actuar con decisión».

Another antisemitic attack in Spain. Let’s be clear: targeting Jews because of Jewish symbols – and demanding they distance themselves from Zionism to be accepted – is blatant antisemitism. Jewish identity and Zionism are inseparable. Authorities must act decisively. pic.twitter.com/MeoQJuOw4G — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 30, 2026

La expulsión del local de la pareja fue grabada en vídeo por las afectadas y publicada por el influencer Hen Mazig. Ha sido denunciada ante los Mossos d’Esquadra, provocando la condena pública de la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) y la indignación en redes.

An American Jewish woman living in Barcelona reached out to me, saying that she and her wife were denied entry last night to a thermal bath, reportedly because they are Jewish. She documented the exchange on video and filed a report with the Mossos d’Esquadra afterwards.… pic.twitter.com/oSyHNAa2M5 — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 30, 2026

La pareja afirma que fue expulsada tras identificarse con una estrella de David, mientras el establecimiento sostiene que el conflicto se produjo por una discusión sobre la grabación y el contexto político del momento.

Según su relato, todo comenzó cuando el personal del local les habría recriminado su presencia al vincular el símbolo judío con el conflicto en Oriente Medio. En ese momento, aseguran, escucharon frases como «¡Palestina libre, no sois bienvenidas!», lo que interpretaron como una expulsión motivada por su identidad.

La situación, que quedó registrada en vídeo, se habría tensado rápidamente con acusaciones cruzadas, reproches y una fuerte discusión entre ambas partes. La pareja sostiene que se les negó el acceso únicamente por portar el símbolo religioso, mientras que desde el entorno del local se habría alegado que el conflicto se produjo por la grabación dentro del establecimiento y el comportamiento durante el altercado.

El caso ha generado polémica en redes sociales, donde se ha abierto un intenso debate sobre posibles episodios de discriminación, el contexto del conflicto entre Israel y Palestina y los límites del comportamiento en espacios privados.

La situación se ha generado como se reproduce a continuación:

Mujer expulsada del local: ¿Por qué llevo una estrella de David?

Mujer del local 1: Porque yo… yo… no estoy en contra de la estrella.

Mujer del local 2: El asunto no es ser judío, sino sionista.

Mujer expulsada: Es casi lo mismo.

Mujer del local 2: No, realmente no.

Mujer del local 3: No condonamos el genocidio.

Mujer expulsada: Nosotras tampoco.

Mujer del local 2: ¡Palestina libre! ¡Por favor, marchaos, no sois bienvenidas!

La Comunidad Judía de Barcelona pide una investigación

La Comunidad Judía de Barcelona (CJB) ha reaccionado públicamente pocas horas después de conocerse el caso denunciado en un establecimiento de la ciudad, mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que reclama la intervención de las autoridades competentes en materia de discriminación y delitos de odio.

«Hoy denunciamos unos hechos que deberían avergonzar a nuestra sociedad», señala la entidad en su declaración. Según su versión, «una mujer judía norteamericana y su esposa fueron rechazadas anoche en la entrada de un balneario termal por el simple hecho de ser judías».

El comunicado sostiene que el acceso les habría sido denegado en un contexto en el que la identidad religiosa de las afectadas habría sido determinante en la decisión del establecimiento, y subraya la necesidad de que se investiguen los hechos con rapidez y rigor. La organización pide la actuación inmediata de los servicios especializados en discriminación y delitos de odio tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña.

Asimismo, la CJB recuerda en su mensaje que «ningún ciudadano en Barcelona o Cataluña debería ser excluido por su religión, origen o identidad», insistiendo en la protección de los derechos fundamentales y en la igualdad de trato en espacios públicos y privados de acceso al público.

El comunicado, que ha sido difundido y respaldado por distintos representantes vinculados a la lucha contra el antisemitismo dentro y fuera de España, concluye con una advertencia sobre la gravedad de los hechos denunciados: «No podemos normalizar ni tolerar esta realidad. Es inadmisible».

Por el momento, el caso sigue basándose en el testimonio de las denunciantes y en el material audiovisual difundido en redes sociales, a la espera de que las autoridades competentes puedan esclarecer lo ocurrido y determinar si existió algún tipo de infracción o conducta discriminatoria conforme a la legislación vigente.

En los últimos meses, diversas organizaciones de la comunidad judía en Barcelona han alertado de un posible aumento de incidentes relacionados con antisemitismo en la ciudad, en un contexto social especialmente sensible por la polarización en torno al conflicto en Oriente Medio.

Vandalismo en el cementerio

Según estas denuncias, la comunidad judía habría registrado una serie de episodios preocupantes que van desde actos de vandalismo hasta campañas de señalamiento en espacios públicos y redes sociales. Entre los hechos más graves señalados por entidades representativas se incluyen daños en recintos funerarios de tradición hebrea, así como la aparición de listas o mapas no oficiales en los que se identificarían negocios, centros educativos y otros espacios vinculados a la comunidad judía o frecuentados por ella.

Uno de los episodios mencionados por estas organizaciones hace referencia a actos vandálicos en cementerios judíos, lo que habría motivado la adopción de medidas de seguridad adicionales y revisiones por parte de las autoridades locales. Estos hechos, según las denuncias, generaron una respuesta de preocupación tanto por parte de la comunidad afectada como del propio Ayuntamiento de Barcelona, que habría reforzado la vigilancia en determinados espacios sensibles.