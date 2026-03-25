Se acaba el sueño de Landaluce: no puede con Lehecka y se despide de Miami

«¡Sí se puede!». «¡Vamos, Martín!». La pista central de Miami ha quedado encandilada a la derecha de Landaluce. Quiere más. Por eso festeja cada punto de partido levantado por el madrileño. Hasta que a la cuarta fue la vencida para Lehecka, que se llevó el tie break del primer set y rompió el servicio en el último juego del partido para sellar (6-7, 5-7) la victoria. El checo brama y se libera porque el enfrentamiento con Landaluce ha sido una cita con el dentista en la que rozó la endodoncia. No se dejen engañar por los rizos y la cara de no haber roto un plato de Martín, su derecha es de todo menos ingenua.

Señora victoria consigue Lehecka y señor rival ante el que lo hace. Landaluce se ha hecho mayor en Miami. Porque el español, 130 puestos por detrás del checo, llevó al límite a su contrincante. La derecha le corrió, el revés fue ofensivo y tuvo determinación para negar hasta cuatro puntos de rotura en sus tres primeros servicios del partido. Y cuando las piernas amagaban con fallar, ahí emergía Burriza con acierto. «Sigue variando». «Ahí, ahí. «Él te respeta, ataca». Su entrenador fue su pepito grillo.

Ha sido el torneo de Landaluce. Lo necesitaba después de un inicio de 2026 incómodo. Cayó en primera ronda del Challenger de República Dominicana, en segunda de Indian Wells y el Challenger de Lille y en las Antípodas las cosas no fueron mucho mejor. No pasó del estreno en Brisbane y se quedó en la previa del Open de Australia. En Miami se ha cargado a dos top 20 como son Darderi y Khachanov, además de Korda, 33 del mundo, y Giron en primera ronda. Se confirma la progresión de un tenista que lleva años suscitando expectación.

El español se plantó en cuartos con mucho que ganar y poco que perder. Será su séptimo sexto partido en Miami, pues cabe recordar que el español superó la fase previa. Ya es el jugador con ranking más bajo en cuartos de final de Miami desde 1994. El español apenas sumaba dos triunfos ATP hasta que ha llegado a Miami, donde ha conseguido cuatro en el mismo torneo. El torneo de su despegue. Abran paso, ahí viene Landaluce.