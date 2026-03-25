La cara más personal de Martín Landaluce: apasionado del boxeo, sin redes sociales y lector de Séneca

Lo que no pudo conseguir Alcaraz, lo logró Landaluce. Un joven español de pelo anaranjado ha puesto patas arriba el tenis a sus 20 años. Ha dado la campanada al eliminar a Korda y acceder a cuartos de final en Miami y, de paso, ha vengado a su compatriota Carlos Alcaraz, quien cayó ante el estadounidense en la ronda anterior. Se cita en cuartos de final contra el checo Lehecka y con la posibilidad de romper el muro de las 100 mejores raquetas. Martín Landaluce recorre el mundo con los pies en el suelo, la cabeza en el cielo y un libro de filosofía bajo el brazo.

«Séneca es el filósofo que más he leído, trata de enseñarte diferentes formas de pensar. Todo esto me ayuda a relativizar bastante en pista a la hora de tener cierta perspectiva y estar presente. Lo utilizo también fuera de pista, con el trato con mis familiares, las personas cercanas para aprovechar el tiempo muerto. Yo tengo momentos en los que me puedo dedicar a pensar en mí y a reflexionar un poco sobre el día y la vida. Y luego me ayuda también en el tenis. Creo que me ayuda mucho y pretendo seguir por ahí», expresó durante su conversación con OKDIARIO a finales de 2025.

«Desde pequeño leí bastante. Libros fáciles, de niño me refiero. Hubo un punto en el que mi padre, que ha leído toda la vida filosofía, me introdujo, y desde hace años ya me recomendó libros. Me gustó que me hicieran pensar y ver diferentes puntos de vista. Este año he leído bastantes libros relacionados con eso. Mientras los leo, intento aplicar esos conocimientos durante la semana. Me complementan bastante», añadió.

Landaluce se lleva a los torneos la raqueta, un libro y desde hace poco también toca la guitarra. «Estoy muy enfocado en eso, llevo varios meses que viajo con la guitarra. Tengo Safari con 50 canciones que estoy intentando aprender. Ahora estoy intentando aprender Sultans of Swing, que es una canción dificilísima. O sea, estoy poco a poco, pero bueno, ya va sonando. Me gustan canciones de rock actuales», añadió durante su diálogo con este periódico.

Landaluce, el tenista filósofo y boxeador

Aunque su pasión más primitiva siempre ha sido el boxeo. Hace cuatro años empecé con algunos tutoriales que enseñan técnicas y demás. Me compraron un saco de boxeo y ahí comencé a darle. Me gustaba mucho, pero cuando fui tomándote todo más en serio en el tenis me dijeron que no podía seguir haciéndolo por las muñecas. Me he quedado en sombras. Después lo cambié por la guitarra», desvela. El conjunto de estas actividades le permite desconectar de la raqueta. .

«De siempre he tirado más por actividades como el boxeo porque soy alguien con mucha energía, pero es verdad que como el tenis ocupa ahora muchas horas haciendo físico y llevando a mi cuerpo a niveles de energía altos, las otras me permiten reflexionar y desconectar. Todas estas cosas me están ayudando en ese sentido. Entonces creo que estoy encontrando un buen equilibrio y como el boxeo me lo han censurado un poco, pues me he ido por esa rama más artística», finalizó.