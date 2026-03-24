La victoria de su vida: Landaluce venga a Alcaraz y avanza a cuartos de final en Miami

«¡Vamos, Tintín!», se escucha en Miami. Un joven español de pelo anaranjado ha puesto patas arriba el tenis a sus 20 años. Ha dado la campanada al eliminar a Korda y acceder a cuartos de final y, de paso, ha vengado a su compatriota Carlos Alcaraz, quien cayó ante el estadounidense en la ronda anterior. Landaluce apenas sumaba dos triunfos ATP hasta que ha llegado a Miami, donde ya suma cuatro en el mismo torneo. Korda, que rindió a Alcaraz, no pudo con Tintín. Con V de Vendetta.

Lo necesitaba después de un inicio de 2026 incómodo. Cayó en primera ronda del Challenger de República Dominicana, en segunda de Indian Wells y el Challenger de Lille y en las Antípodas las cosas no fueron mucho mejor. No pasó del estreno en Brisbane y se quedó en la previa del Open de Australia. En Miami se ha cargado a dos top 20 como son Darderi y Khachanov, además de Giron en primera ronda y ahora al mencionado Korda.

El español se planta en cuartos con mucho que ganar y poco que perder. Será su séptimo sexto partido en Miami, pues cabe recordar que el español superó la fase previa. Abran paso, ahí viene Landaluce. Ya es el jugador con ranking más bajo en cuartos de final de Miami desde 1994. Lo consigue con remontada incluida, a lo campeón.

Cedió el primer set tras perder su servicio en dos ocasiones, pero se mantuvo sólido en la segunda manga para forzar un tie break del que salió vencedor. Le entraron calores en el cuerpo a Korda, que pidió tiempo médico por molestias en la espalda. El tercero fue un ejercicio de lucha. Se puso 0-3 de inicio, Korda igualó el break de desventaja y Landaluce cerró el partido al resto. Incluso Rafa Nadal se deshace en halagos.

«Ha dado un paso adelante, con un nivel muy alto, moviéndose mejor de lo que lo venía haciendo últimamente, con gran determinación y golpes espectaculares. Tiene que ir mejorando pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia» decía el balear, investido este martes ‘honoris causa’ por la Universidad Politécnica de Madrid.