Martin Landaluce – Jiri Lehecka: a qué hora empieza el partido del Masters 1000 de Miami y dónde ver por televisión en directo gratis

Martin Landaluce se enfrentará a Jiri Lehecka en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista español está viviendo un sueño en este torneo y no quiere despertar. Viene de lograr dos grandes victorias frente a Sebastian Korda y Karen Khachanov, especialmente la última, donde derrotó al verdugo de Carlos Alcaraz. Este miércoles, el madrileño saltará a la pista en busca de las semifinales. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV este choque de Landaluce.

¿A qué hora juega Martin Landaluce en el Masters 1000 de Miami 2026 contra Jiri Lehecka?

Martin Landaluce quiere prolongar su buen momento de forma ante el tenista checo. Será la primera vez que se enfrenten Lehecka y Landaluce. Hasta ahora nunca se habían visto las caras, por lo que será su primer enfrentamiento ATP. También lo era frente a Korda y lo solventó con nota. Salvó una bola de partido y acabó remontando un partido que parecía perdido. Ahora se medirá al número 22 del ranking ATP en una nueva prueba para seguir creciendo en el circuito.

El tenista nacido en Madrid llegó al cuadro tras pasar por la previa, y después derrotó a varios cabezas de serie como Darderi, Khachanov o Korda. Landaluce se medirá este miércoles a Lehecka en un partido que se disputará en la pista central no antes de las 20:00 horas. Será el segundo turno del día, después del encuentro entre Rybakina y Pegula.

Horario del partido de Martin Landaluce vs Jiri Lehecka en el Masters 1000 de Miami 2026

Este Masters 1000 de Miami 2026 está siendo el mejor torneo de Landaluce en ATP. Se ha plantado en cuartos de final después de lograr una gran victoria frente a Korda, verdugo de Alcaraz en la ronda anterior. Ahora tiene las semifinales a tiro, pero antes debe derrotar a un Lehecka que viene de ganar a Taylor Fritz, número siete del mundo. El duelo entre el español y el checo está programado para este miércoles 25 de marzo, no antes de las 20:00 horas.

Dónde ver el Masters 1000 de Miami 2026 y a Martin Landaluce en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes choques que se jueguen en esta edición del torneo en Florida. Este Martin Landaluce – Lehecka correspondiente a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Cabe recordar que esta plataforma es de pago, por lo que el encuentro del murciano no se podrá ver gratis por TV.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre lo que esté ocurriendo en el Masters 1000 de Miami 2026, donde estaremos prestando especial atención a nuestros representantes españoles. Publicaremos la crónica del Martin Landaluce – Lehecka cuando acabe el encuentro y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Hard Rock Stadium.

Dónde escuchar por radio el Martin Landaluce – Jiri Lehecka del Masters 1000 de Miami 2026

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero podrían conectar con Florida para narrar lo que esté haciendo Martin Landaluce en su choque ante Lehecka.