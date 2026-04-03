Flick sobre los cánticos racistas: «Es el momento de cambiar estos pensamientos»

Hansi Flick compareció desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa de este Atlético de Madrid-Barcelona de Liga que será el primero de los tres duelos que medirán a estos dos equipos durante los primeros 15 días del mes de abril.

«Es un partido contra uno de los mejores de la Liga y de Europa. Por tanto, tienen mucha calidad y cualquier jugador puede decidir el partido. Es muy importante no cometer tantos errores como en el último partido allí. Me ha gustado el entrenamiento de hoy y quedan dos meses muy importantes», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa antes de medirse al Atlético de Madrid.

Sobre la lesión de Raphinha: «Son cosas que pasan. Se fue a Brasil. Estuvimos hablando con face time y para que esté más tranquilo y con la mente más clara, quedamos que se quedara unos días de descanso en Brasil con la familia. A veces hay que tomar decisiones diferentes».

Más sobre el brasileño y su lesión: «Es normal. Los jugadores van con las selecciones, los otros futbolistas también tienen días libres. No es la primera lesión esta temporada. Hablé con él, lo vi muy bajo de ánimos, así que le di unos días. Está en buenas manos. Fue mi decisión, por eso le dejé varios días en Brasil con su familia. En este momento decidimos algo diferente».

«Creo que Lamine hizo un comunicado fantástico. En el fútbol estamos para la inclusión. Creo que es frustrante, es un número pequeño de idiotas que no entienden esto. Es momento de pensar y mejorar. No solo en el fútbol, sino en la vida. No encaja el racismo. Es sobre todo estar juntos. Todos queremos ser respetados, no importa tu piel, raza, nada. Es momento de cambiar estos pensamientos», señaló el entrenador alemán sobre los cánticos racistas en Cornellá durante el España-Egipto.

Flick analiza el Atlético de Madrid-Barcelona de Liga

«Para mí es una parte de nuestra vida. Para ser honesto, para mí fue una experiencia bonita, había mucha gente. Estuve dos horas, desconecté un poco. La caída libre fue increíble, os lo recomiendo», comentó Flick sobre su experiencia en el Tibidabo durante estos días libres.

«Lo positivo es que Balde y Koundé están de vuelta. También Eric. Tenemos que esperar para Frenkie, quizás la próxima semana puede empezar a entrenar. Paso a paso», señaló el entrenador germano sobre los jugadores que están de vuelta y los que siguen lesionados.

Sobre el césped del Metropolitano: «Los jugadores saben esto. Tienen la información, hemos visto la situación del césped. Tienen que estar preparados, será igual para ellos y para nosotros y debemos adaptarnos».

Momento Rashford: «Estoy feliz con Marcus, juega bien. Las últimas semanas ha tenido problemas, ha estado lesionado, así que es una oportunidad para él. Hay otras opciones, Fermín, Gavi. Estoy feliz de que Gavi esté a un gran nivel. Veremos, hay más opciones».

«Robert ha tenido dos partidos de 90′. Es muy profesional. Quizás estaba muy triste por no estar en el Mundial, pero es parte de la vida. Estaba decepcionado, pero ahora está centrado en el Barça», dijo sobre el delantero polaco.