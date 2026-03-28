La hora de Rashford

Cuando se abre una puerta, se abre una ventana. Eso es lo que habrá pensado Marcus Rashford tras saber que Raphinha estará un mes de baja por lesión. El brasileño se lesionó en un partido amistoso con Brasil y Hansi Flick perderá una de sus piezas vitales en un mes crítico para el FC Barcelona. Sin embargo, para el inglés supone una última oportunidad de convencer para fichar definitivamente por el club azulgrana.

En el Barça monitorean la situación del inglés. Llegó cedido el pasado verano y aún no se han movilizado negociaciones con el Manchester United para decidir si comprarle, jugar otro año más cedido o que regrese a Old Trafford. Con el alemán ha sido un jugador de segunda fila. Titular en 21 partidos y con buenos números de cara a puerta: diez goles y trece asistencias. Cada vez que ha salido al campo ha intentado cosas. Driblar, correr y ser punzante desde la banda izquierda…pero Raphinha era dueño y señor de esas tierras.

Ahora que el carioca sufre una lesión que lo dejará KO en abril, el calendario no sería un reto fácil para Rashford. En el horizonte más cercano, una vez regrese del parón de selecciones con Inglaterra, el delantero tendría tres partidos frenéticos contra el Atlético. Los dos partidos de cuartos de Champions y la vuelta de Liga en el Metropolitano. Partidos que marcan el rumbo de los dos únicos títulos que puede ganar el Barcelona esta temporada. También tendría minutos ante Espanyol, Celta, Getafe e incluso la ida de unas hipotéticas semifinales si pasan ante los rojiblancos, con Arsenal o Sporting de Portugal como posibles rivales.

Rashford, motivado para brillar

El calendario le ha caído del cielo como una bala de oro para convencer en Barcelona. Hasta la fecha, Rashford había dejado destellos de aquel joven talento que galopaba en Inglaterra, pero con el paso del tiempo perdió crédito. Una crisis que le hizo salir del United y probar suerte en España después de toda una vida en el país británico.

Con Flick, la banda izquierda podría tener también a otros de sus compañeros como Fermín, que ya jugó en esa posición este curso, y Dani Olmo. Aun así, por posición natural, Rashford es el hombre elegido, y oportunidades así llegan para definir qué será de él una vez concluya la temporada.