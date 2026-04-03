Flick abre el casting para paliar la baja de Raphinha

Hansi Flick ya ha abierto el casting para intentar paliar la dura baja de Raphinha. El extremo brasileño estará de baja durante un mes tras sufrir una lesión muscular con la selección brasileña y se perderá los tres duelos contra el Atlético de Madrid de los próximos diez días. El técnico alemán busca reemplazo y para ello tiene varias opciones. Rashford parte con ventaja y será titular este sábado en el Metropolitano. Pero Gavi, Dani Olmo e incluso Fermín en banda son otras opciones si la del inglés no sale bien.

«Estoy feliz con Marcus, juega bien. Las últimas semanas ha tenido problemas, ha estado lesionado, así que es una oportunidad para él. Hay otras opciones, Fermín, Gavi. Estoy feliz de que Gavi esté a un gran nivel. Veremos, hay más opciones», señaló el entrenador del Barcelona en sala de prensa este viernes sobre sus opciones para sustituir al lesionado Raphinha.

Hansi Flick tiene muy claro que no va a tener nada fácil sustituir a Raphinha. La baja del brasileño ha sido un palo muy serio para ambos y para el equipo. La tarea no es sencilla. El atacante culé quedó muy tocado tras este golpe y el entrenador germano le permitió quedarse unos días más en Brasil con su familia.

Flick no tiene fácil sustituir a Raphinha

Pero no hay tiempo para lamentarse, porque este sábado en el Metropolitano comienza la trilogía entre Atlético de Madrid y Barcelona. Tres partidos entre Liga y Champions que durarán 10 días. Serán apasionantes y comienzan con el menos emocionante, el de Liga.

En este primer Atlético de Madrid-Barcelona en la capital de España comienza el casting de Flick para sustituir a Raphinha. Necesita el entrenador alemán un recambio de garantías en esa banda derecha que se acerque aunque sea un poco a lo que genera el brasileño. Ya no solamente con balón, también en la presión sin pelota.

Momento Rashford

En este casting el que parte con ventaja es Marcus Rashford. El atacante inglés tendrá la primera oportunidad este sábado como sustituto de Raphinha en esa banda izquierda. Si lo hace bien, tiene todas las papeletas de salir de inicio en los tres duelos. Es el perfil más parecido que tiene Flick en el banquillo. Un jugador veloz, con desborde, uno para uno y un gran golpeo de lejos.

Pero si lo hace mal, Hansi Flick tiene más opciones en el banquillo. Ha dejado claro que en esa posición puede jugar Dani Olmo o Fermín López. Ambos ya lo han hecho. Podrían abandonar el enganche, donde están más cómodos, y aportarle al equipo un juego más combinativo desde la banda. Pero también está la opción de Gavi, tanto en banda como en el enganche. El andaluz está recuperado y Flick ha dejado claro que está preparado para sustituir también a Raphinha.