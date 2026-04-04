Alineación del Atlético contra el Barcelona en Liga: Simeone se guarda medio equipo titiular

Lo que a principio de temporada amagaba con ser un partido caliente por el desenlace de la Liga, ha tornado en intrascendente para unos y calma tensa para otros. Atlético y Barcelona desprecintan este sábado la trilogía de enfrentamientos. Lo hacen con el partido, a priori, menos angustioso, pues a los rojiblancos les sobra más que aporta la Liga en estos momentos. Por jerarquizar objetivos y también como consecuencia del caudaloso río de lesiones, Simeone planea cambios en la alineación del Atlético.

Después de varias de arena en forma de ausencias, las de Pubill, Mendoza, Cardoso y Barrios, al Atlético le toca una de cal. Una buena noticia de Viernes Santo. Jan Oblak se ejercitó como uno más en la última sesión previa al partido de Liga entre Atlético y Barcelona y completó el entrenamiento junto al resto de porteros rojiblancos: Musso, Esquivel y Rubio. Deja atrás Oblak unas molestias en el costado que le han privado de los tres últimos choques del Atlético ante Getafe, Tottenham y Real Madrid. Su hueco lo ocupó exitosamente Musso.

Mientras que Oblak es la cara del Atlético, la cruz tiene varias caras, hasta cuatro. Simeone sigue sin contar con Pubill, Mendoza, Barrios y Cardoso. Los dos primeros son los que más opciones tienen de abandonar la enfermería cuanto antes, pero ni por esas llegarán al duelo de Liga y lo harían justos al de ida de Champions. El Atlético tampoco cuenta con Marcos Llorente para el enfrentamiento liguero, aunque, en este caso, por sanción. Estará listo para la eliminatoria continental.

Con todo esto, la alineación del Atlético está condicionada por las rotaciones masivas. En portería, pese a la mejoría de Oblak, Musso es el titular. En defensa, Giuliano y Nahuel Molina actuarán por los carriles y el eje de la zaga formada por Lenglet y Le Normand. En el centro del campo Koke estará acompañado de Vargas y escoltado por Nico y Baena. Arriba, los hombres gol rojiblancos serán Almada y Griezmann.

Alineación del Atlético contra el Barcelona

Esta es la alineación del Atlético para disputar el partido de la jornada 30 de Liga contra el Barcelona en el Metropolitano. Musso; Lenglet, Nahuel Molina Le Normand, Giuliano Simeone; Koke, Baena, Vargas, Nico; Griezmann y Almada.