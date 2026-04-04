Atlético de Madrid-Barcelona: calma tensa antes de la tormenta

Lo que a principio de temporada amagaba con ser un partido caliente por el desenlace de la Liga, ha tornado en intrascendente para unos y calma tensa para otros. Atlético y Barcelona desprecintan este sábado la trilogía de enfrentamientos. Lo hacen con el partido, a priori, menos angustioso, pues a los rojiblancos les sobra más que aporta la Liga en estos momentos, mientras que el Barcelona seguiría dependiendo de sí mismo para ganar la Liga incluso perdiendo. El del Metropolitano será el aperitivo de lo que viene en los cuartos de final de Champions.

Por jerarquizar objetivos y también como consecuencia del caudaloso río de lesiones, Simeone planea cambios en la alineación del Atlético. Después de varias de arena en forma de bajas, las de Pubill, Mendoza, Cardoso y Barrios, al Atlético le toca una de cal. Una buena noticia de Viernes Santo. Jan Oblak se ejercitó como uno más en la última sesión previa al partido de Liga entre Atlético y Barcelona y completó el entrenamiento junto al resto de porteros rojiblancos: Musso, Esquivel y Rubio. Deja atrás Oblak unas molestias en el costado que le han privado de los tres últimos choques del Atlético ante Getafe, Tottenham y Real Madrid.

Mientras que Oblak es la cara del Atlético, la cruz tiene varias caras, hasta cuatro. Simeone sigue sin contar con Pubill, Mendoza, Barrios y Cardoso. Los dos primeros son los que más opciones tienen de abandonar la enfermería cuanto antes, pero ni por esas llegarán al duelo de Liga y lo harían justos al de ida de Champions. El Atlético tampoco cuenta con Marcos Llorente para el enfrentamiento liguero, aunque, en este caso, por sanción. Estará listo para la eliminatoria continental. Simeone hará rotaciones debido a la jerarquización de objetivos y el caudaloso río de lesiones en el centro del campo.

El Barcelona no puede relajarse en Liga

El Barcelona, a diferencia de su rival de este sábado en el Metropolitano, no puede relajarse en Liga. Jugará sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid en Mallorca pocas horas antes y obligado a ganar para, como mínimo, mantener esa renta de cuatro puntos en el liderato. Y sabiendo que es una de las salidas más complicadas del curso.

El cuadro culé llega a Madrid para disputar ese primer choque contra el Atlético de Madrid de los tres que se disputarán en este mes de abril sabiendo que es el menos determinante. Pero sin guardarse nada. Aunque el equipo de Hansi Flick viaja a la capital de España con la dura baja de Raphinha, que estará un mes de baja después de caer lesionado con la selección brasileño. También De Jong y Christensen son baja para este choque.

Recupera Hansi Flick para este partido tras el parón internacional a Koundé y Balde, sus dos laterales titulares a principio de curso. Los dos se lesionaron precisamente en el último duelo contra el Atlético de Madrid hace un mes. Pero ambos empezarán en el banquillo mientras Eric y Cancelo salen como titulares en esas demarcaciones.

Posibles onces de Atlético y Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano Simeone, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Baena, Nico, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García; Eric García, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.