Los radicales independentistas que quemaron una bandera de España durante el partido de fútbol entre Cataluña y Palestina en el Olímpico de Montjuic se han vanagloriado de ello en sus redes sociales. Los diferentes grupos que componían el movimiento ultra que organizó este aquelarre independentistas han colocado el mismo mensaje, celebrando que quemaran esa bandera de España y todos los actos independentistas que se formaron con el contexto de este partido.

«A pesar de los impedimentos y persecución de la FCF y las fuerzas policiales, atmósfera de gala y unidad en las gradas», comienza en su mensaje la llamada La Gran Compañía Catalana, que engloba a los grupos ultras de equipos como Sant Andreu, Europa, Cornellà o Terrasa, entre otros. Todos ellos se unieron para ir a Montjuic a lanzar proclamas independentistas.

«Cataluña – Palestina fue un ejemplo de solidaridad internacionalista. Dos ciudades, una lucha. De los países catalanes a Palestina, independencia!», añaden en su mensaje, que compartieron los grupos ultras de estos equipos, acompañados por imágenes de esteladas, bengalas y la quema de la bandera de España en el Olímpico de Montjuic.

Estos radicales independentistas quemaron una bandera de España durante el partido entre Cataluña y Palestina en el Estadio Olímpico de Montjuic, que se jugó el pasado martes. En un momento de este encuentro no oficial, ultras que se encontraban en uno de los fondos quemaron una bandera de España mientras sacaban esteladas. En realidad, el partido de fútbol estaba hecho como aquelarre independentista, tal y como ahora demuestra esta denominada Gran Compañía Catalana.

Así, durante este duelo amistoso que se jugó este martes en Montjuic, los radicales independentistas aprovecharon para quemar una bandera de España en el interior del estadio. El encuentro futbolísticamente no tuvo mucha historia, toda vez que era amistoso y además servía como apoyo a Palestina, pero diferentes asociaciones e instituciones independentistas utilizaron el encuentro para hacer un nuevo síntoma de fuerza, con escaso éxito.

Ahora, estos radicales independentistas que quemaron la bandera de España -y que siguen entrando en estadios con total normalidad- se vanaglorian de lo hecho y utilizan la excusa de la defensa de Palestina para sacar todo su odio contra España.