Guerra independentista tras el Cataluña-Palestina: «El partido fue un fracaso y encima les blanqueamos»

El partido entre Cataluña y Palestina fue un auténtico «fracaso» y ha generado una guerra entre los independentistas. Durante una sesión del Parlamento de Cataluña, Silvia Orriols, diputada por el partido Alianza Catalana, mostró su enfado por la disputa de un encuentro de la selección catalana que pretende «blanquear un territorio que cuestiona, ataca y celebra atentados terroristas contra estados democráticos».

«El partido Cataluña-Palestina ha sido un fracaso», comenzó diciendo Orriols en su perfil de X, antes de asegurar que «una Nación histórica como la nuestra no puede blanquear un territorio que cuestiona, ataca y celebra atentados terroristas contra estados democráticos». El aquelarre propalestino fue un pinchazo total. Las imágenes no mienten y dejaron claro que Montjuic estaba desangelado a la hora de recibir a las selecciones de Cataluña y Palestina.

Había muchas gradas vacías en el estadio y muchos huecos vacíos en las zonas donde sí había gente, a pesar de que habían puesto las entradas a cinco euros. El aquelarre independentista que buscaban con el partido de Montjuic no tuvo, ni, la misma repercusión que en San Mamés en el duelo entre Esukadi y Palestina. En Montjuic mostraron una gran estelada en un fondo y varios aficionados mostraron su bandera independentista. Pero la repercusión no fue la misma y la visibilidad en un estadio medio vacío tampoco.

Por eso, en la sesión del Parlamento Catalán, los independentistas arremetieron contra Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña: «Señor Illa, no me pareció ver, entre los actos públicos a los que asistió el otro día, el partido que disputaron Cataluña y Palestina. Lo celebramos ¿eh? Celebramos que el presidente de la Generalitat, a diferencia de la mesa del Parlamento, no asistiera. Porque consideramos que una nación histórica como la catalana no debe blanquear un territorio que cuestiona, ataca y celebra los atentados terroristas contra el estado democrático de Israel», empieza diciendo la diputada de Alianza Catalana.

«Ahora bien, ¿no asistió por esta razón, para no blanquear esta deriva pro Hamás y pro Palestina que vive el país, o bien no asistió porque reniega de las selecciones propias de Cataluña? Díganos, señor Illa, ¿está a favor de las participaciones de las selecciones catalanas en competiciones internacionales como cualquier otro país de la Unión Europea?», concluyó.