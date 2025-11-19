Pinchazo independentista en el fútbol: España gana en audiencia a Cataluña … ¡en Cataluña!

En Cataluña se prefiere ver a la selección española antes que a la selección catalana. El aquelarre que montó el independentismo en el fútbol, usando como pretexto el encuentro entre Cataluña y Palestina en el Olímpico de Montjuic, fue menos visto en Cataluña por televisión que el partido entre España y Turquía, que sí era oficial. La selección española gana a la catalana en audiencias… ¡en Cataluña!

En concreto, el Cataluña – Palestina, disputado en el Olímpico de Montjuic, registró un 14,8% de share, con 175.000 espectadores de media. El España – Turquía, que se jugó en Sevilla, dobló en espectadores al duelo en Barcelona, con 353.000 personas viéndolo y un 19,9% de share.

Los dos partidos fueron emitidos por televisiones públicas, el Cataluña – Palestina en TV3 y el España – Turquía en La 1 de TVE. Hay que señalar que lógicamente no coincidieron en horario (en Montjuic el partido arrancó a las 18:30 horas, mientras que el duelo en La Cartuja empezó a las 20:45 horas), pero dónde se puede ver con más claridad la comparación es en el share: el Cataluña – Palestina fue seguido por un 14,8% de la gente que estaba viendo la televisión en ese momento (un dato, eso sí, muy bueno) y el España – Turquía por un 19,9%.

Los dos encuentros eran también muy diferentes. El Cataluña – Palestina no tenía ningún valor futbolístico, fue un duelo amistoso que se montó como apoyo a Palestina, pero que también le sirvió a diferentes asociaciones y entidades independentistas para montar sus proclamas, llenando el estadio de Montjuic de esteladas e incluso quemando una bandera de España.

Por su parte, el España – Turquía sí era oficial, de fase de clasificación para el Mundial 2026, logrando la selección que entrena Luis de la Fuente el billete ya matemático para ese torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El empate (2-2) fue seguido, además, por un 29,4% de la audiencia de toda España, un 10% más de share que el dato específico de los espectadores de Cataluña.

Con ello, estos datos reafirman que la selección española sigue teniendo más tirón que la catalana en Cataluña. Así lo dicen las estadísticas de espectadores por televisión, pero también la de aforo en estadios cuando España recientemente ha jugado en territorio catalán.