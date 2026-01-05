¿Qué equipos juegan la Supercopa de España? Cruces, horarios y dónde ver los partidos por TV en directo y gratis

La Supercopa de España 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos participantes viajarán en las próximas horas hasta el escenario que albergará un año más la ansiada competición nacional, Arabia Saudí. Para esta edición, Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao lucharán desde el próximo día 7 de enero por hacerse con el título final en el impecable Alinma Stadium de Yeda, que albergará a más de 60.000 espectadores que disfrutarán de los tres partidos (dos semifinales y una final) que disputarán los clubes españoles.

Qué equipos participan en la Supercopa de España 2026

Tal y como hemos mencionado líneas atrás, los equipos participantes en la edición del 2026 de la Supercopa de España serán el FC Barcelona, vigente campeón de Liga y Copa del Rey; Real Madrid, subcampeón de Liga y Copa del Rey; Atlético de Madrid, semifinalista de Copa y 3º en la clasificación de LaLiga 2024-2025; y Athletic Club, que finalizó la pasada temporada en 4º posición del campeonato nacional de Liga.

🏆 Una Supercopa DE PELÍCULA. Echamos la vista un año atrás para recordar lo sucedido e ir calentando motores. 🔜 #superSupercopa 2026. pic.twitter.com/i00qnEuebb — RFEF (@rfef) January 4, 2026

Cruces de la Supercopa de España 2026: cuándo juegan y horario

Los cruces de semifinales para la edición del 2026 de la Supercopa de España, que se disputarán 7 y 8 de enero, mientras que la final será el día 11 del mismo mes, enfrentarán a Barcelona y Athletic Club, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la competición, y al Real Madrid y Atlético de Madrid, los cuales pelearán por el segundo y último billete directo a la gran final en un derbi madrileño que promete ser apasionante.

👋🏼 Ferran Torres, Dani Vivian, Julián Álvarez, Dani Carvajal, Nico Williams… Si ellos van a estar en la #superSupercopa… ¿Te la vas a perder tú? pic.twitter.com/RTDp1mOvL0 — RFEF (@rfef) January 5, 2026

En primer lugar, y tal y como hemos indicado líneas atrás, el conjunto de Hansi Flick y el equipo de Ernesto Valverde se citarán en la primera semifinal este próximo miércoles 7 de enero a partir de las 20:00 horas en el Alinma Stadium. En ese mismo escenario, 24 horas más tarde, es decir, el jueves 8 de enero, será el turno para el derbi madrileño: Real Madrid y Atlético de Madrid buscarán meterse en la gran final de la competición para poder pelear el título ante el ganador de la primera semifinal. ¿Cuándo será el choque por el título? El próximo domingo 11 a partir de las 20:00 horas.

Barcelona-Athletic: miércoles 7 de enero, a partir de las 20:00 horas (Movistar Plus+)

Atlético de Madrid-Real Madrid: jueves 8 de enero, a partir de las 20:00 horas (Movistar Plus+)

Final: ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2, domingo 11 de enero a partir de las 20:00 horas (Movistar Plus+)

Dónde ver por televisión gratis los partidos de la Supercopa de España

El esperado torneo nacional se podrá al completo (las dos semifinales y la final) seguir a través de las pantallas de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Además, en la web de OkDiario os detallaremos todo lo que ocurra minuto a minuto con comentarios en directo en los tres importantes choques que definirán al nuevo campeón de la Supercopa de España.