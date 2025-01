¿Dónde se corre el Rally Dakar y por qué ya no se celebra en África?

Arabia Saudí, por sexta vez en su historia, acoge una nueva edición del Rally Dakar, que ha arrancado durante las primeras horas de este 3 de enero y finalizará el 17 del primer mes del año 2025. 12 etapas, un prólogo y 7.000 kilómetros es lo que separa Bisha, el punto de partida de la competición, de la meta final, colocada en Shubaytah. En condiciones normales, las pruebas arrancarán, aproximadamente, a las 7-8 de la mañana en horario saudí, es decir, sobre las 9:00-10:00 horas en España.

El Rally Dakar se originó como una carrera que desafiaba a los pilotos y vehículos en todo momento, y donde el objetivo era alcanzar, sobre todo, la capital de Senegal, ciudad a la que da nombre a la competición. Su primera edición se realizó en el 1979 y finalizó en el 2007. ¿Cuál fue el motivo? Pues bien, se tuvo que cancelar en 2008 por una amenaza terrorista en Mauritania.

Los organizadores, junto con el Gobierno de Francia, y con la recomendación de Bernard Kouchner, ministro de Asuntos Exteriores del país galo, decidió suspender la competición en tierras africanas tras el asesinato de cuatro turistas franceses por un ataque del grupo Al Qaeda el pasado 24 de diciembre del 2007.

🏁 Prologue – Ultimate 🚗

Provisional top 3:

🥇 Henk Lategan

🥈 Mattias Ekström

🥉 Nasser Al Attiyah

⏱ Lategan recorded the best time on the prologue and won his first stage since the final one of the 2022 edition. The Toyota driver completed the prologue just one second ahead… pic.twitter.com/AdkNfsOejz

— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2025