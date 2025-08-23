El Metropolitano, dividido con el Atlético: «Cuando algo no funciona hay que darle una vuelta»

Los aledaños del Metropolitano lucían caras languidecidas tras el segundo resbalón del Atlético en Liga. La ilusión veraniega germinada con la pléyade de fichajes se ha ido desvaneciendo entre la hinchada colchonera en apenas dos jornadas. Porque esto es agosto y los rojiblancos todavía no han estrenado su casillero de victorias. Ni los menos optimistas esperaban esta situación a medida que avanzó el verano. La mochila del Atlético pesa y sólo han transcurrido dos jornadas.

«Me llevo un chasco porque nos hemos ilusionado mucho con los fichajes. A ver si cambiamos y mejoran. Se tienen que acoplar todos los futbolistas y seguir trabajando. Les falta ritmo y que la jugada se acabe se la mejor manera posible. Simeone tiene que poner a todos en forma y hacer que los jugadores tengan más ritmo y que no se encierren atrás».

«Nos vamos jodidos porque hemos hecho muchos fichajes y teníamos mucha ilusión, porque esto es nuestra vida, pero hemos empezado tocados. Me han faltado ganas de los jugadores. No he visto garra. Tenemos gente, pero hay que echarle ganas, que es nuestra seña de identidad. Soy partidario un poco del cholismo, estamos aquí gracias a él, pero hay que dar una vuelta a como se está planteando todo. Está claro que tiene la misma culpa que los jugadores».

«Nos vamos con la sensación de que no cunden los fichajes. Esto es el Atlético, hay que currar siempre. La primera parte contra el Espanyol fue una locura, pero luego todo se cayó. Hay jugadores para competir por todo. Nos ha pasado que no hemos sentenciado. Si fallamos ocasiones claras se nos van los partidos. Eso es el fútbol. Simeone no puede hacer que los futbolistas jueguen mejor, tienen que ser los jugadores los que deben ser recíprocos a los huevos del Cholo. Simeone siempre tiene que estar en este equipo, siempre pienso que lo va a hacer bien».