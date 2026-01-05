Javi Poves deja el banquillo del Moscardó: «No soy bien recibido en este vestuario»

El polémico Javi Poves deja de ser entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó. El hasta ahora también presidente del equipo (habrá que ver si sigue siendo máximo mandatario) así lo confirmó tras el empate del conjunto madrileó contra el Orihuela (1-1). Después de numerosos encontronazos, sanciones y declaraciones que han traído cola, el terraplanista no dirigiriá al Moscardó en lo que queda de temporada, y lo explicó así en sala de prensa.

«Tengo aquí a Julio. El trabajo de hoy del equipo ha sido gracias a él, yo no he tomado ninguna decisión. Esta semana la ha trabajado él con el cuerpo técnico y es quien va a dirigir al equipo hasta final de temporada. Ellos tienen ilusión y yo precisamente me alejo un poco porque soy un poco pesimista. Digamos que no soy bien recibido energéticamente dentro del vestuario», afirmó Javi Poves en la comparecencia posterior al último encuentro.

🔵 @Orihuela_CF 1️⃣-1️⃣

Unas semanas atrás, Javi Poves hizo unas polémicas declaraciones sobre su equipo diciendo que sus jugadores no daban el nivel y que el Club Deportivo Colonia Moscardó no salvaría la categoría. Sigue pensando que seguir en Segunda Federación es un milagro y que por eso se aparta, pues nombrar a todos los jugadores y decir que no serían no debió dejar buen ambiente en el equipo: «Sin haber discutido con nadie. Como soy pesimista, es mejor no estar, ¿no? Me llevo bien con todo el mundo. Y si alguien tiene que obrar el milagro, pues va a ser esta persona que está aquí al lado. Yo lo veo extremadamente difícil, aunque sí es verdad que hoy ves al equipo y te preguntas que cómo es posible que esté penúltimo, pero no entra, no entra, no entra… y es así».

En lo deportivo, el Club Deportivo Colonia Moscardó es penúltimo en la clasificación del Grupo 5 a nueve puntos de la salvación y a los mismos de la eliminatoria de permanencia. Su continuidad en la categoría está complicada, pero Javi Poves considera que con él en el banquillo las cosas no iban a salir bien, por eso ha decidido dar un paso al lado y dejar de ser entrenador. Está por ver si sigue siendo presidente de la entidad del sur de Madrid o se desliga totalmente del club.