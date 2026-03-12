Banco Sabadell refuerza su compromiso con el tenis y renueva con el Real Club de Tenis Barcelona hasta 2028

Si unimos tenis y Barcelona, nuestra mente se va directamente hasta uno de los torneos más importantes a nivel nacional e internacional: el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó. Esta cita deportiva, que este año disputa su 73º edición, cuenta una vez más con Banco Sabadell como principal patrocinador. La entidad y el Real Club de Tenis Barcelona-1899 han cerrado un acuerdo por tres temporadas más, hasta 2028. Esto quiere decir que la alianza de ambas organizaciones en torno al premio deportivo barcelonés va a cumplir 20 años de vida, ya que Banco Sabadell inició su patrocinio en el año 2008.

Dos décadas de colaboración que, sin duda, reflejan la excelente relación entre el banco y el RCTB-1899, y que consolidan esta alianza como una de las más largas en la historia del torneo. Gracias a ello, el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó afronta su 73º edición plenamente asentado en la élite de los torneos de tierra batida, siendo uno de los de mayor tradición entre los ATP 500.

De hecho, para Banco Sabadell esta cita deportiva es una de las más relevantes del panorama nacional, al evidenciar en cada edición su papel como escaparate internacional de la ciudad de Barcelona.

Del 11 al 19 de abril con jugadores de primer nivel

La edición de 2026 se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, en la que ya hay confirmados jugadores de alto nivel, como Casper Ruud, Alex de Minaur, Carlos Alcaraz o Felix Auger- Aliassime. Las entradas se pueden adquirir en la página web oficial del torneo.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha señalado que «es un orgullo renovar nuestro compromiso con el Barcelona Open Banc Sabadell, un evento deportivo con el que compartimos valores corporativos, y a través del cual seguimos acompañando a la ciudad de Barcelona en un torneo que ya forma parte de su identidad y con el que mantenemos una alianza histórica junto al Real Club de Tenis Barcelona”.

Además, Oliu ha puesto de relieve la iniciativa solidaria impulsada por el banco que busca dar visibilidad a proyectos sin ánimo de lucro. «Los Aces Solidarios nos permiten dar un paso más y convertir cada punto directo de saque en una oportunidad para apoyar a entidades sin ánimo de lucro, reforzando el valor del torneo más allá del ámbito deportivo y generando un impacto positivo tangible en la sociedad».

Por su parte, el CEO del Barcelona Open Banc Sabadell y vicepresidente primero del RCTB-1899, Xavier Pujol, ha destacado la importancia de esta renovación para el futuro del torneo. «Para el Barcelona Open Banc Sabadell es una gran satisfacción seguir contando con el apoyo de Banc Sabadell, un socio que forma parte de la historia del torneo y que comparte plenamente nuestra visión y nuestros valores. Esta colaboración nos permite continuar consolidando el torneo como una cita de referencia en el calendario internacional del tenis y como un gran acontecimiento deportivo, social y económico para la ciudad de Barcelona», concluye.

73 años haciendo historia

El Barcelona Open Banc Sabadell lleva dando alegrías a los aficionados del tenis más de 70 años; siete décadas escribiendo la historia de uno de los trofeos y encuentros más apasionados del mundo del tenis en nuestro país.

Desde 1953, año en el que comenzó la andadura por deseo de Carlos Godó (Conde de Godó), ha sido testigo del juego de los mejores tenistas del mundo y ha visto cómo los gigantes del tenis construían su leyenda. En este torneo han jugado nombres de primer nivel, como Rod Laver, Arthur Ashe, Suzanne Lenglen, Manolo Santana, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal.

Protagonista de las mejores anécdotas

También ha sido protagonista de numerosas anécdotas que merecen ser contadas. Y es que en 73 años pueden pasar muchísimas cosas, claro, como cuando en 1959 la final entre Emerson y Fraser (un encuentro esperadísimo) se tuvo que trasladar en el último momento al Palacio de los Deportes de Barcelona, inaugurado tres años antes, debido a una gran borrasca que trajo una lluvia persistente a la ciudad. Lo increíble de toda aquella gestión, que resultó casi titánica, es que las instalaciones ¡no contaban con pista de tenis y tuvo que construirse en apenas 24 horas! A las 22:45 horas comenzó la final del torneo, la única vez en la historia que se ha jugado fuera de las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona.

En este escenario, podemos decir, se vive el tenis con una emoción sin parangón. Por ello, Banco Sabadell tiene la firme apuesta de seguir escribiendo la historia de esta cita deportiva por algunos años más. Concretamente, y de momento, hasta 2028.