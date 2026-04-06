Mucho más que un parche: Cancelo se vuelve indiscutible en el lateral del Barcelona

Cancelo llegó como fichaje de invierno al Barcelona a mitad del mes de enero y ha demostrado ser mucho más que un parche. Pocos confiaban en su rendimiento tras venir de Arabia y a sus 31 años. Pero en lateral portugués ha callado bocas y se ha convertido en un jugador indiscutible para Hansi Flick. Su partido en el Metropolitano fue brillante y determinante, en defensa y en ataque, y apunta a la titularidad también en Champions contra el cuadro rojiblanco.

Deco trajo a Cancelo cedido a mitad de enero, procedente de Al-Hilal. Está cedido, pero en el Barcelona ya trabajan para quedarse con él en propiedad. Su primera aventura en el club culé no fue muy positiva con Xavi, por ello su llegada dejó muchas dudas. Pero con Flick ha mejorado su rendimiento, se ha asentado en el equipo titular y le ha quitado el sitio a Balde.

Es cierto que Alejandro Balde ha estado lesionado durante el último mes, pero la realidad es que es complicado que el canterano vuelva a ser titular, al menos en los partidos importantes. Cancelo le ha quitado el sitio y se ha convertido en indiscutible para Hansi Flick.

Desde el pasado 3 de marzo, en la vuelta de Copa contra el propio Atlético de Madrid, Cancelo lo ha jugado todo como titular. Dejó una asistencia aquel día y se ganó el sitio definitivamente tras la lesión de Balde. Pero su rendimiento ha ido en cada partido a más. Marcó ante el Sevilla, dejó otra asistencia ante el Rayo y sus 90 minutos en el Metropolitano terminaron con un doble recorte dentro del área rojiblanca y con un disparo que terminó en el gol de Lewandowski.

Cancelo terminó agotado tras el duelo en el Metropolitano. Lo dio todo. Su partido fue determinante para que el Barcelona dejase la Liga medio sentenciada. Flick ha encontrado un lateral que en ataque le da lo que Balde no estaba logrando. Su jugada antes del gol de Lewandowski puede valer media Liga. Además de eso, creó tres ocasiones de gol, filtró cinco pases de peligro, participó en más de 70 pases, cortó siete pelotas y llevó a cabo cinco recuperaciones. Un partidazo con todas sus letras.