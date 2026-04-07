Cancelo es ambicioso: «Tenemos que intentar sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou”

Joao Cancelo compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que este miércoles en el Camp Nou medirá a Barcelona y Atlético de Madrid. El lateral portugués salió a hablar junto a Hansi Flick tras convertirse en un fijo en su once desde su llegada al equipo en el mes de enero.

«Nosotros esperamos lo mismo del Atleti en los últimos años. Es un equipo agresivo y con jugadores con un talento individual muy bueno. Tenemos que intentar ganar y controlar el partido como hicimos el sábado», comenzó señalando el jugador portugués en sala de prensa.

«No sé si estoy al 100%. Pero entrenando con esta calidad, es normal que salga más mi talento. Intento ayudar al equipo a conseguir sus retos. Lo hicimos muy bien todos. La victoria es el objetivo», continuó Cancelo ante los medios de comunicación.

«En el fútbol todo puede pasar. Yo voy a seguir trabajando, pero sé claro lo que quiero para el año que viene. Pero todavía no lo voy a decir. Voy a seguir trabajando para ganar la Liga y llegar lejos en la Champions», dijo Cancelo sobre su futuro.

Cancelo analiza el Barcelona-Atlético de Madrid

«Es un partido muy importante. Sabemos que luego hay que ir al Metropolitano, y es un campo muy complicado. Necesitamos casi sentenciar la eliminatoria», dijo con rotundidad Cancelo.

Sobre Flick: «He tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores a lo largo de mi carrera y Hansi es uno de estos. Es una gran persona que ha metido una dinámica en el equipo de agresividad que le hace un entrenador diferente».

Sobre Lamine: «Es uno de los jugadores con más talento del mundo, top-3 si no es el mejor. Es un honor verlo todos los días porque hace la diferencia. Es bueno tenerlo de nuestro lado».

Más sobre su futuro: «Siempre hay opciones. Yo tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada porque, como he dicho, siempre puede pasar cualquier cosa. Cuando llegué me decían que estaba acabado y al final el fútbol es así. Toca seguir trabajando como mis compañeros y al final veremos».

«La dinámica es muy diferente, con la presión alta asumimos mucho riesgo. Yo me identifico con estos valores. Flick ha metido la dinámica alemana de presionar alto, al hombre cerca del balón. Te cuesta un poco adaptarte, pero es mejor porque casi siempre tienes el control del partido», señaló el lateral portugués ante los medios.