Flick cierra filas con Lamine Yamal: «Tiene 18 años y lo voy a proteger siempre»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que medirá este miércoles en el Camp Nou a Barcelona y Atlético de Madrid. El técnico alemán salió junto a Cancelo hablando de Simeone, del cuadro colchonero, del partidazo que les espera o de Lamine Yamal.

«Creo que esta vez va a ser diferente. La Champions es la mejor competición del mundo y cada uno quiere demostrar lo mejor, y esto se aplica a ambos equipos. Tienen jugadores fantásticos, pero creo que podemos dar un paso adelante», comenzó señalando el técnico azulgrana.

«El Atlético es un equipo muy duro. Tienen la actitud adecuada y una gran intensidad. Muchos descansaron, saben cómo defender en bloque bajo, y no es del todo fácil marcarle dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil, va a haber mucha emoción, trataremos de sacar un buen resultado mañana, hemos llegado a esta fase, nos lo merecíamos y queremos seguir adelante», señaló sobre su rival en Champions de este miércoles.

«No acepto ninguna queja. Lo único que hay que hacer es centrarse en lo que queremos hacer en el terreno de juego. No quisiera centrarme en otras cosas, sino en lo que está en nuestra mano. Ellos también tienen jugadores apercibidos; la situación es la misma que la nuestra», dijo sobre los jugadores que podrían perderse el partido de vuelta si ven una amarilla, como es el caso de Lamine Yamal.

Sobre Cancelo: «No hablaré de esto ahora mismo. Él está haciendo un gran trabajo, tuvo un largo viaje con su selección e hizo un gran partido el otro día. Su actitud es de un gran jugador profesional. Nos está ayudando mucho y lo aprecio».

Flick analiza el partido de Champions contra el Atlético

«Nunca sabes cuándo haces una gestión de minutos de forma adecuada. Queremos ganar la liga y conseguimos una victoria muy importante para nosotros. Mañana es diferente, todo el mundo quiere ganar y es una gran oportunidad para demostrar lo buenos que son los jugadores», señaló el entrenador alemán ante los medios.

«Todo el mundo tiene que formar parte del esfuerzo defensivo. Necesitamos una estructura compacta, que todo el mundo aporte no solo a nivel ofensivo, también defensivo», añadió.

Sobre el 4-0 de la Copa contra el Atlético de Madrid: «A veces ocurren estas cosas. Después del partido ante el Girona hemos hecho grandes partidos. Tenemos un equipo muy joven, nuestra pareja de centrales (Cubarsí y Gerard Martín) han jugado dándolo todo y es fantástico de verlo, es normal que en alguna situación no tomen la decisión acertada».

«Forma parte de nuestra manera de jugar, es muy importante. No solo hay que presionar con balón, en el 1 vs 1 Marcus es fantástico, está haciendo las cosas bien, pero hay que defender también. Se ha adaptado bien y está haciendo las cosas bien», señaló Flick sobre la figura de Rashford.

Hansi Flick culminó la rueda de prensa hablando sobre el enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano: «Lo dije el sábado. Lo intentó todo por la banda y Joao hizo su uno contra uno. Robert marcó con el pecho. Lo que tenemos que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador increíble. Cuando ves el partido otra vez, ves que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se marchó de cinco jugadores y casi marcó. Se fue frustrado. Es emocional y eso es bueno. Lo voy a apoyar siempre. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que hace es para hacer ruido alrededor. Es un jugador fantástico y tenemos que ver que tiene 18 años. Le dije a él que puede hacerlo, que lo voy a proteger siempre. Es un gran jugador, quizás el mejor en el futuro».