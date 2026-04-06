La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Bayern en la ida de los cuartos de final de la Champions tiene pocas dudas. De hecho, la más importante está en el lateral izquierdo, donde Álvaro Carreras o Fran García son el gran debate.

En la portería, ante la baja de Courtois, el portero del Real Madrid será Lunin. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que en el costado izquierdo la duda es si se decantará por Fran García o Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que por delante jugarán Valverde, que regresa tras sanción, y Thiago Pitarch. Arda Güler será el encargado de crear, mientras que Vinicius y Mbappé serán los delanteros.

Bellingham será suplente… en principio

Por lo tanto, Bellingham no será titular frente al Bayern, salvo sorpresa. Por lo que Arbeloa no tendrá que hacer frente a un gran dilema, ya que para que entre el inglés debe salir alguien, siendo Arda Güler o Thiago Pitarch los elegidos. Para este encuentro no será titular, ya que su falta de ritmo todavía es importante.

«Con Bellingham en el campo lo que cambia es que somos mejor equipo. Estoy convencido de ello. Seguro que lo vamos a ver mañana en el campo porque es un jugador que nos aporta muchísimo. Ya he hablado muchas veces de su liderazgo, pero luego de sus condiciones como futbolista. Tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y, cuando está en el campo, tendremos que saber adaptarnos; tanto él a los compañeros como los compañeros a él. De eso se trata el fútbol, de tener esas conexiones y relaciones entre distintos jugadores y poner tu talento al servicio del equipo. Bendito problema tener que encajar a Bellingham dentro del equipo», aseguró el entrenador del Real Madrid.

El Real Madrid buscará ante el Bayern en el Bernabéu un resultado que le permita hacerlo bueno para la vuelta, que se jugará dentro de una semana en el Allianz Arena. Tras el batacazo contra el Mallorca, este encuentro tiene una importancia superlativa, ya que la temporada en blanco está más cerca que nunca. La segunda consecutiva sin grandes títulos.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Bayern en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions: Lunin; Trent, Rüdiger, Militao, Fran; Tchouaméni, Valverde, Thiago, Güler; Vinicius y Mbappé