Real Madrid
Real Madrid vs Bayern de Múnich, en directo | Dónde ver gratis, alineaciones y horario del partido de la Champions League hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League
Este Real Madrid - Bayern de Múnich es de la ida de los cuartos de final de la Champions y se juega en el Santiago Bernabéu
La eliminatoria de cuartos de final de la Champions se decidirá la próxima semana en Alemania
Cuántos partidos ha ganado el Real Madrid al Bayern
El de esta noche será el 29º enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern. El conocido como el Clásico europeo tiene color blanco, ya que el cuadro madridista ha ganado 13 de los 28 disputados hasta hoy, por 11 del conjunto bávaro y cuatro empates.
Todo listo en el Bernabéu
Así luce el estadio madridista por dentro a esta hora.
🤯 El de esta noche será el 2️⃣9️⃣º enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern… ¡Todos en #UCL! pic.twitter.com/fnYbawnWOZ
— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 7, 2026
Así motiva el Madrid
Vean el vídeo con el que el club blanco motiva a sus aficionados antes de la gran cita de esta noche:
PELOS DE PUNTA. pic.twitter.com/Hycpft0yxB
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
Madrid se llena de alemanes
Vean las imágenes a estas horas de la tarde de la marea roja del Bayern en Plaza Castilla, desde donde dentro de poco pondrán rumbo al Bernabéu acompañados de la Policía.
🎥 Los fans del Bayern, preparados para salir hacia el Bernabéu@as_tv pic.twitter.com/EIkixuvaQE
— Diario AS (@diarioas) April 7, 2026
Michael Oliver, el árbitro
El británico pitará este Real Madrid-Bayern y será la quinta vez que esté en un partido de los blancos. Así les fue en las cuatro anteriores:
- Real Madrid-Juventus (1-3) Champions 2017-18
- Real Madrid-Eintracht (2-0) Supercopa de Europa 2022.
- Braga-Real Madrid (1-2) Champions 2023-24.
- Olympiacos-Real Madrid (3-4) Champions 2025-26.
Horario del Real Madrid vs Bayern de Múnich
Ya contamos los minutos para que empiece este partidazo. Aún hay que esperar algo menos de tres horas hasta que a las 21:00 eche a rodar el balón en el estadio del Real Madrid.
Dónde televisan el Madrid hoy
El Real Madrid-Bayern se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Bernabéu, lo que quiere decir que este choque no se podrá ver gratis por televisión.
A qué hora llega el bus del Real Madrid
La llegada del autobús del Real Madrid se producirá entre las 19:00 y las 19:30 horas. Concha Espina se llenará para recibir al equipo blanco alrededor del Bernabéu.
Posible alineación del Real Madrid
A esta hora de la tarde, la gran pregunta del madridismo es qué 11 sacará Arbeloa. La posible alineación del Real Madrid es la siguiente: Lunin; Trent, Rüdiger, Militao, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Mbappé
¡Bienvenidos!
Todo listo para vivir una gran tarde en la previa de este Real Madrid-Bayern que marcará el futuro de los blancos en esta Champions. Las calles alrededor del Bernabéu empiezan a llenarse de madridistas que en algo más de una hora brindarán un brutal recibimiento a los de Arbeloa. ¡Vamos allá!
El Real Madrid y el Bayern de Múnich ya están listos para protagonizar lo que será, sin duda, una de las grandes eliminatorias de estos cuartos de final de la Champions League. La primera manga se disputará en el Santiago Bernabéu y los pupilos de Álvaro Arbeloa esperan ofrecerle a la hinchada merengue otra gran noche europea, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil porque los bávaros intentarán dar la sorpresa en la capital de España. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este frenético Real Madrid – Bayern de Múnich de la máxima competición continental.
Real Madrid – Bayern de Múnich, en directo
Así están los cuartos de la Champions League
Hoy, martes 7 de abril, se da el pistoletazo de salida a los cuartos de final de la Champions League con los encuentros de la ida. Esta noche disfrutaremos de dos partidazos, ambos arrancando a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Uno de ellos se juega en Lisboa con el Sporting recibiendo al Arsenal, y en la capital de España viviremos este emocionante Real Madrid – Bayern de Múnich. Ya para mañana tenemos otros dos encuentros de alta tensión. El PSG recibirá en Francia al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid viajará a la Ciudad Condal para verse las caras con el Barcelona.
Un clásico en Europa
Hoy volvemos a disfrutar de lo que se ha venido denominando durante muchos años como el Clásico europeo. El Real Madrid y el Bayern de Múnich, siempre candidatos a ganar la Champions League se ven las caras en estos cuartos de final y sólo uno de ellos podrá pasar a las semifinales. En el recuerdo de todos está aquella eliminatoria en la que el cuadro blanco acabó eliminando a los bávaros gracias al doblete de Joselu en los últimos minutos, metiendo a los suyos en la gran final, final en la que acabarían conquistando la Orejona.
¡Vaya partidazo en el Santiago Bernabéu!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Bayern de Múnich que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Resuena en todas las casas del viejo continente el himno de la máxima competición continental, más aún cuando llegamos a esta ronda a la que han accedido los ocho mejores equipos que pelearán por un billete para las semifinales, pero antes de pensar en dicha fase, hay que disfrutar con lo que tenemos en el presente y hoy nuestra atención se va al Santiago Bernabéu.
El Real Madrid, a punto de salir hacia el Bernabéu
Los jugadores abandonarán las instalaciones de Valdebebas, donde llevan concentrados desde esta mañana, para subir al autobús y poner rumbo hacia el estadio. El Real Madrid-Bayern va cogiendo temperatura.