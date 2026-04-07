Cuándo juega el Real Madrid – Bayern de Múnich hoy: a qué hora es y dónde ver en directo gratis y canal de TV del partido de Champions League

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Bayern de Múnich de Champions League Este Real Madrid - Bayern de Múnich es la ida de los cuartos de final de la Champions y se jugará en el Santiago Bernabéu Todo se decidirá en esta eliminatoria la próxima semana en Alemania

El Real Madrid y el Bayern de Múnich están preparados para afrontar una eliminatoria trepidante en estos cuartos de final de la Champions League. El conjunto de la capital de España espera sacar un resultado positivo en este choque para llegar a la vuelta, que se jugará la próxima semana, de la mejor manera posible y así poder luchar para estar en las semifinales. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Horario del Real Madrid – Bayern de Múnich: cuándo es el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu la visita del Bayern de Múnich para jugar el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos tienen mucha historia en la máxima competición continental y cada vez que comienza el torneo están entre los claros favoritos para conquistar la Orejona. Ahora se verán las caras en una eliminatoria frenética que se resolverá en Alemania la próxima semana, por lo que los pupilos de Álvaro Arbeloa están obligados a levantarse tras la derrota liguera contra el Real Mallorca para sacar un buen resultado de cara a la vuelta.

A qué hora es hoy el partido de la Champions Real Madrid – Bayern de Múnich

La UEFA ha programado este vibrante Real Madrid – Bayern de Múnich correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League para este martes 7 de abril. El organismo que controla el fútbol europeo ha fijado el horario de este choque entre dos clubes históricos del viejo continente en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa con los aficionados de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Bayern de Múnich en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en la máxima competición continental. Esto quiere decir que el Real Madrid – Bayern de Múnich de la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu, lo que quiere decir que este choque no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del cuadro de Concha Espina y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Bayern de Múnich de la ida de los cuartos de final de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información previa sobre todo lo que rodee a esta magnífica eliminatoria de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Bayern de Múnich desde una hora y media antes del arranque del partidazo. Cuando suene el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Bayern de Múnich

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto madridista que tenga cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de ida de los cuartos de final de la Champions League debe saber que podrá escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Real Madrid – Bayern de Múnich.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Bayern de Múnich

El Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito de Chamartín, será el escenario donde se disputará este vibrante Real Madrid – Bayern de Múnich que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. En este recinto deportivo, uno de los más importantes del mundo, caben más de 80.000 personas y hace poco sufrió una remodelación bastante importante para convertirse en uno de los más modernos y estar a la vanguardia de los campos del deporte rey alrededor de todo el planeta.

La UEFA designó al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda Real Madrid – Bayern de Múnich de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Su compatriota Jarred Gillett será el encargado de estar en el VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.