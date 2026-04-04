Así es el Real Mallorca: dónde juega, cuántos socios tiene, títulos, cuánto cuesta ser abonado…

El Mallorca se enfrenta este sábado (16:15 horas) al Real Madrid en el Estadio de Son Moix en el duelo correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports. El equipo dirigido por Martín Demichelis buscará salir de los puestos de descenso ante el equipo de Arbeloa, que quiere meter presión al Barcelona en la lucha por el campeonato. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia del Real Mallorca.

El Real Mallorca está cuajando un año irregular, primero con Jagoba Arrasate y ahora con Martín Demichelis, que fue el técnico elegido para sustituir a un equipo que ha estado durante todo el año rondando los puestos bajos de la clasificación. Tras la derrota sufrida ante el Elche antes del parón, el equipo bermellón ha entrado de lleno en los puestos de descenso. Ahora ocupa el antepenúltimo puesto de la clasificación con 28 puntos y está a uno del Elche, que es el primer equipo que marca la permanencia con 29.

Cuándo se creó el Real Mallorca

El Real Mallorca se fundó el 5 de marzo de 1916, originalmente como Sociedad Alfonso XIII Foot-ball Club. El club realmente fue fundado el 27 de febrero de 1916, pero siempre ha quedado la fecha del 5 de marzo, ya que fue cuando se oficializó el registro.

En qué estadio juega el Real Mallorca

El Real Mallorca juega en el Estadio de Son Moix desde el año 1999. Desde 1945 jugaron en el mítico Lluís Sitjar.

Cuántas Copas del Rey tiene el Mallorca

El Real Mallorca tiene una única Copa del Rey, la conseguida en el año 2003 ante el Recreativo de Huelva en el Martínez Valero de Elche. Ha sido subcampeón en tres ediciones: 1990-91, 1997-98 y 2023-24.

Palmarés del Real Mallorca

El palmarés del Real Mallorca se completa con un título en la Supercopa de España conseguido en el año 1998 tras imponerse en la final a doble partido al Barcelona. En la temporada 1998-1999, años de gloria del club, también jugó la final de la Recopa ante la Lazio, cayendo 2-1 en Villa Park.

Cuántos socios tiene el Real Mallorca

El Mallorca contabilizó 20.344 abonados para la temporada 2025-2026. Todo ello en buena parte después de los logros de las últimas temporadas, en las que el equipo bermellón llegó a la final de Copa del Rey, disputó la Supercopa de España en Arabia Saudí y consiguió ser décimo en la Liga EA Sports.

Cuánto cuesta ser socio del Mallorca

El precio de los abonos del Real Mallorca va desde los 315 euros anuales en la grada de animación en el fondo sur o los 395 que vale el abono en cualquiera de los fondos, hasta los 995 euros en la zona de tribuna oeste.

Quién es el dueño del Mallorca

El dueño y máximo accionista del Mallorca es Andy Kohlberg, que en 2023 compró la mayoría de acciones de Robert Sarver. «El Real Mallorca posee un inmenso potencial. Nuestro objetivo es seguir mejorando las experiencias de los aficionados a través de un estadio de última generación integrado en la ciudad y un equipo altamente competitivo. Hago extensivo mi agradecimiento a nuestros fieles seguidores por su constante apoyo», dijo el día de su toma de posesión el empresario americano.

La relación entre Steve Nash y el Mallorca

La leyenda del baloncesto Steve Nash es un accionista importante del Real Mallorca. En muchas ocasiones se ha dejado ver por Son Moix y también estuvo en La Cartuja en la final de la Copa del Rey que enfrentó al cuadro bermellón contra el Athletic Club, y que se saldó con derrota balear.

«Es un hermoso club con más de 100 años de historia, con una cultura única en Baleares. Para nosotros, conocer la cultura, la historia, la tradición, el club, la zona ha sido un lugar muy especial y un viaje increíble. Y el éxito ha sido grande. Pero el sentimiento y el vínculo con la zona y la historia del club han sido extraordinarios», dijo en una entrevista reciente.