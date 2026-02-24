El Real Mallorca fulimina a Jagoba Arrasate como entrenador del equipo bermellón

El Real Mallorca ha despedido de manera fulminante a su entrenador Jagoba Arrasate tras los malos resultados del equipo, que le han colocado en posiciones de descenso a Segunda División, a un punto de la zona de permanencia. El conjunto bermellón lanzó el comunicado este pasado lunes y ahora ya está en busca de un sustituto que pueda dar buenos resultados a corto plazo.

«La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada», ha señalado la entidad en un comunicado.

El entrenador vasco llegó a la isla en junio del año 2024, después de una larga etapa con Osasuna, al que consiguió clasificar para la Conference League y para una final de la Copa del Rey. En su etapa en el Mallorca, Arrasate cosechó una primera temporada de ensueño, en la que estuvo muy cerca de clasificar al equipo para competiciones europeas.

Sin embargo, ha sido en su segundo año cuando han llegado los problemas, con un equipo que no ha acabado de rendir en ningún tramo de la temporada. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la racha de tres derrotas consecutivas, la última frente al Celta de Vigo ofreciendo una imagen lamentable.

«El RCD Mallorca quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo. Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad», ha indicado el Mallorca.

«El club le desea la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos», concluye la entidad balear, que todavía no ha comunicado quién será su sucesor.